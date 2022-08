Wodór uratuje silniki spalinowe? Polacy będą nad tym pracować

Na świece mamy ponad dwa miliardy silników spalinowych, których przyszłość - w dobie rezygnacji z paliw kopalnych - zdaje się być przesądzona. Drugie życie dać im może jednak wodór. Pracować nad tym chcą naukowcy z Politechniki Wrocławskiej wraz z polską firmą Hynfra, specjalizującą się w technologiach wodorowych.

Politechnika Wrocławska i Hynfra zawarły porozumienie, którego głównym celem jest usprawnienie spalania wodoru w silnikach spalinowych.

Sygnatariuszami tego porozumienia są prof. Andrzej Kaźmierczak z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, zastępca dyrektora Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii oraz Tomoho Umeda, prezes Hynfry.

Silniki spalinowe z dnia na dzień nie znikną

Na Politechnice Wrocławskiej prowadzone są badania zmierzające do zastosowania odnawialnego wodoru w silnikach spalinowych.

– Obecnie na świecie mamy ponad dwa miliardy silników spalinowych, które z dnia na dzień nie znikną. Dlatego chcemy stworzyć podstawy do sprawniejszego spalania wodoru, to znaczy spalania z wyższą sprawnością energetyczną. To jest nasz cel nadrzędny – mówi prof. Andrzej Kaźmierczak.

- Zamierzamy mocno wspierać prace Politechniki Wrocławskiej. Uważamy, że wszystkie podmioty, które pracują obecnie nad rozwojem silników spalinowych na wodór, są na podobnym etapie rozwoju i mają dość wyrównane szanse w tym wyścigu. A przykład Tesli, która startowała od zera pokazuje, że nie zawsze to największy musi być zwycięzca - dodaje Tomoho Umeda.

Silniki spalinowe zasilane wodorem obiecującym scenariuszem

Kolejnym zadaniem, które stawiają przed sobą uczelnia i Hynfra, jest wprowadzenie wodoru jako nośnika energii w ogniwach paliwowych.

– Stosowanie takiego źródła energii umożliwi zastąpienie pojazdów napędzanych za pomocą silników spalinowych pojazdami de facto elektrycznymi, które używając wodoru, będą w stanie samodzielnie wytwarzać energię elektryczną – mówi prof. Andrzej Kaźmierczak.



Tomoho Umeda wskazuje, że silniki spalinowe zasilane wodorem są jednym z bardziej obiecujących scenariuszy rozwoju transportu.

- Widzimy już, że Toyota - czołowy producent samochodów wodorowych, również zaczęła badać ten kierunek. To uzasadnione, gdyż zasoby metali i minerałów potrzebnych do produkcji baterii i ogniw paliwowych są ograniczone. Zasoby litu do baterii mogą się skończy już w latach 40-tych a platyny i irydu do ogniw paliwowych już w latach 50-tych. – zaznacza Umeda.