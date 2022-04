Wodorowe ciężarówki Hyundaia wjadą na ulice kolejnych krajów Europy

Półtora roku temu premierę miała ciężarówka XCIENT Fuel Cell grupy Hyundai. Był to wówczas pierwszy na świecie masowo produkowany samochód ciężarowy napędzany ogniwami paliwowymi. W zeszłym roku pierwsze pojazdy tej marki pojawiły się w Szwajcarii, a w kolejnych miesiącach będą także poruszać się po Austrii, Niemczech i Danii. Ciężarówki te zyskują popularność dzięki dużemu zasięgowi i niezawodności, wychodząc na pozycję lidera w niszy napędzanej wodorem.

Do premiery XCIENT Fuel Cell doszło w październiku 2020 r. Był to wówczas pierwszy pojazd tego typu na świecie w masowej sprzedaży, a szwajcarscy klienci otrzymali zamówione modele jeszcze na kilka miesięcy przed premierą. Do 2025 r. południowokoreański koncern motoryzacyjny ma dostarczyć 1,6 tys. ciężarówek tylko w tym kraju. Szwajcaria została bowiem wybrana na pierwszy kraj europejskiej ekspansji Hyundaia.

Jak podaje producent Hyundai, XCIENT Fuel Cell jest wyposażony w 350-barowy 32-kilogramowy zbiornik wodoru, który zapewnia około 400 km zasięgu z w pełni załadowaną przyczepą. Zatankowanie takiego pojazdu zajmuje od 8 do 20 minut, a ładowność modelu można porównać do ciężarówki z silnikiem diesla.

Według doniesień portalu Nikkei Asia ciężarówka Hyundaia odniosła w Szwajcarii sukces, pozwalając producentowi na kolejne kroki ekspansyjne w Europie. Juergen Bauer, członek zarządu firmy posiadającej w swojej flocie pojazdy XCIENT Fuel Cell, nie kryje zadowolenia z ich zakupu. Jak twierdzi w ciągu pierwszego kroku ciężarówki te przejechały już 70 tys. km bez żadnych incydentów, choć górzyste ukształtowanie terenu w Szwajcarii mogłoby stanowić dla nich wyzwanie.

Bauer chwali także zasięg ciężarówek Huyndaia, zwracając uwagę na fakt, że nie wpływa nie niego wykorzystanie klimatyzacji czy ogrzewania, jak w przypadku pojazdów zasilanych bateriami. Wraz z rozbudową infrastruktury do tankowania pojazdów napędzanych wodorem, dzięki krótkiemu czasowi ładowania, będą one mogły pokonywać długie dystanse na terenie Europy.

Jens Kastner z Nikkei Asia zauważa także, że wprowadzenie ciężarówek napędzanych wodorem do powszechniejszego użytku wymaga zapewnienia subwencji i ulg, które zachęcą przedsiębiorców do dość dużego wydatku. Obecnie za model XCIENT Fuel Cell zapłacić należy około 500 tys. EUR, co stanowi niemal trzykrotność dieslowskich odpowiedników Daimlera, Scanii czy Iveco.

Coraz większa świadomość wyzwań klimatycznych wśród państw zachodnich, wraz z konkretnymi inicjatywami, takimi jak zamknięcie centrów miast dla pojazdów wysoce spalinowych, może sprzyjać popularyzacji pojazdów napędzanych wodorem. Osiągi modelu południowokoreańskiego pokazują, że są one już gotowe do pełnienia istotnych biznesowo funkcji.

