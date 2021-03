Wraca pomysł sprzedaży Iveco Chińczykom

Włoski koncern CNH Industrial wznawia negocjacje z potencjalnym chińskim inwestorem FAW Jiefang. "Wstępne rozmowy są w toku" poinformowano. Według Bloomberga, Chińczycy będą przeprowadzać due diligence, czyli audyt przed podjęciem decyzji o wejściu kapitałowym.

Oferta miałaby być złożona w kwietniu.

Poprzednie rozmowy zostały zerwane we wrześniu 2020 r. Iveco nie zgodził się na proponowaną przez Chińczyków kwotę 3 mld euro. Korporacja CNH Industrial kontrolowana przez Exor, spółkę holdingową rodziny Agnelli, produkuje pojazdy pod marką Iveco we włoskich Brescii i Suzzarze (Mantua) oraz w Hiszpanii. W 2019 r. koncern ogłosił plan podziału. Jeżeli operacja dojdzie do skutku, produkcja sprzętu rolniczego i budowlanego pozostanie w CNH. Chińczycy kupiliby dział produkcji ciężarówek i autobusów oraz silników w Foggii i Turynie (zakład w Pratola Serra został zamknięty).



Politycy krytykują pomysł sprzedaży.



Zdaniem Matteo Salviniego, lidera Ligi Północnej utrata Iveco byłaby katastrofą. Prawicowy polityk powiedział: - Mam nadzieję, że rząd włoski robi wszystko, aby ochronić te strategiczne aktywa. Nie można stracić takiego klejnotu jak Iveco, straciliśmy już Fiata.



Podobne opinie formułuje narodowo-konserwatywna partia Fratelli d'Italia, podaje Corriere della Sera.



Na początku marca minister rozwoju gospodarczego Giancarlo Giorgetti zaznaczył, że rząd w sektorach ważnych dla interesu narodowego może uzależnić akceptację transakcji od spełnienia pewnych warunków przez inwestora (tzw. golden power).



Koncern FAW powstał w 1953 roku w Changchun. Produkuje samochody od małolitrażowych, poprzez autobusy do ciężarówek. Jest światowym dostawcą części samochodowych i komponentów. We Włoszech inwestuje już w emiliańską dolinę motoryzacyjną.



