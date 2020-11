Wrócił popyt na przyczepy i naczepy. Kurs Wieltonu rośnie, i to znacznie

Grupa Wielton wypracowała w trzecim kwartale 488,1 mln zł przychodów, wartość zbliżoną do rekordowego analogicznego okresu w 2019 r. (spadek o 4,6 proc. rok do roku). Po ogłoszeniu wyników kurs spółki na giełdzie wystrzelił, osiągając przed godz. 16 prawie 20 proc. wzrostu. Akcje Wieltonu zdrożały z 4,53 zł rano do 5,06 zł. To 0,93 zł więcej w porównaniu do wtorkowego minimum.

W trzecim kwartale zaobserwowaliśmy powrót popytu na przyczepy i naczepy. Szczególnie dobrym miesiącem pod względem sprzedaży był wrzesień - mówi Mariusz Golec, wiceprezes Wielton S.A. i CEO grupy Wielton.

Zauważalne odwrócenie trendu oraz powrót popytu wpłynął na wyniki poszczególnych spółek z grupy.

W środę Wielton znalazł się w grupie 10 spółek o największym wzroście kursu na GPW.