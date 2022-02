Wynajem długoterminowy aut w Polsce wyraźnie rośnie

W 2021 roku za sprzedaż nowych aut w polskich salonach, podobnie jak od dłuższego czasu, w przytłaczającej większości odpowiadały firmy i przedsiębiorcy. Zgodnie z danymi Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, największy wzrost sprzedaży odnotowała branża wynajmu długoterminowego aut, która w 2021 roku nabyła o 9,8 proc. więcej nowych samochodów niż rok wcześniej, a liczba zakupionych nowych aut w jej przypadku odbiegała w porównaniu do pozostałych form finansowania samochodów w niewielkim stopniu w stosunku do czasu sprzed pandemii.

Są impulsy dalszego rozwoju

Przy ograniczonej dostępności nowych samochodów na rynku, szczególnie w segmencie klientów indywidualnych, pojawił się zwiększony popyt na auta używane. Rynek wtórny pojazdów w Polsce w 2021 r. przeżywał prawdziwy rozkwit.Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy był większy w 2021 r. niż rok wcześniej import aut używanych zza granicy, za który odpowiadał przede wszystkim statystyczny Kowalski. W 2021 r. do Polski sprowadzono 858 tys. aut używanych, o 11,3 proc. (87 tys.) więcej niż w roku 2020. Ale, liczba importowanych samochodów była niższa niż przed pandemią (w roku 2019) - o ok. 70 tys. pojazdów.Wynajem długoterminowy samochodów, podobnie jak wielokrotnie w przeszłości, także w 2021 roku był w Polsce tą formą finansowania aut, która była najbardziej odporna na trudną sytuację na rynku, osiągając najlepsze rezultaty.Sprzedaż nowych aut osobowych do firm w minionym roku była w naszym kraju wyższa o 6,4 proc. r/r, ale wciąż dużo niższa niż przed pandemią – mniejsza o 15,7 proc. względem roku 2019. Pozytywne dynamiki odnotowane zostały w przypadku aut kupowanych przez firmy na kredyt, ze środków własnych i w klasycznym leasingu – wzrost w porównaniu z rokiem 2020 wyniósł w tym segmencie rynku 5,3 proc. r/r, ale w zestawieniu z czasem przed pandemią (rokiem 2019) sprzedaż była niższa o 18,6 proc.W przypadku wynajmu długoterminowego w 2021 r. odnotowany został zarówno najwyższy wzrost w porównaniu z rokiem 2020 – na poziomie 9,8 proc. r/r, jak i najniższy, tylko jednocyfrowy, spadek (-5,5 proc.) względem okresu przed pandemią, czyli 2019 r.Osiągnięte tempo wzrostu wynajmu długoterminowego w 2021 roku przełożyło się na dalsze zwiększenie udziału tej formy finansowania w sprzedaży aut do firm w Polsce. Wynajem długoterminowy staje się z każdym rokiem rozwiązaniem coraz bardziej popularnym i chętniej stosowanym przez firmy i przedsiębiorców w Polsce, także z sektora MŚP.W 2021 r. spośród wszystkich nowych aut sprzedanych do firm (331 tys.), co czwarty samochód (24,8 proc.) znalazł się w wynajmie długoterminowym - łącznie 82 tys. nowych aut osobowych. Udział wynajmu w sprzedaży nowych samochodów osobowych do firm w 2021 r. zwiększył się o 0,8 punktu procentowego rok do roku oraz o 2,7 punktu procentowego względem 2019 r.Relatywnie największa odporność branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce na główny obecnie czynnik hamujący, a więc problemy z dostępnością nowych aut i co za tym idzie dobre wyniki sprzedaży, przyczyniają się do kontynuacji odbudowy branży po spowolnieniu spowodowanym koronakryzysem.Już na koniec trzeciego kwartału 2021 wynajem długoterminowy osiągnął tempo wzrostu łącznej floty 6,9 proc. r/r. Na koniec roku dynamika wprawdzie nie zwiększyła się, ale została utrzymana na dokładnie tym samym poziomie (6,9 proc. r/r), co biorąc pod uwagę ogólną sytuację na rynku motoryzacyjnym, jest zdaniem ekspertów PZWLP wynikiem bardzo dobrym. W ciągu jednego roku tempo wzrostu branży przyśpieszyło z 2 proc. r/r na koniec roku 2020 do 6,9 proc. r/r na koniec grudnia 2021.Na koniec roku 2021 łączna flota samochodów w wynajmie długoterminowym firm należących do PZWLP liczyła prawie 191 tys. aut (190,7 tys.). Wśród najpopularniejszych samochodów w wynajmie długoterminowym na koniec grudnia znajdowały się Skoda Octavia, Skoda Fabia, Volkswagen Golf, Opel Astra oraz Volkswagen Passat.Dane PZWLP na koniec 2021 roku pokazują ważną metamorfozę, jeśli chodzi o napędy stosowane w samochodach służbowych w wynajmie długoterminowym. Rynek zbliża się do kolejnej psychologicznej granicy. Udział aut napędzanych silnikami dieslowskimi - niegdyś bezsprzecznie dominującymi - jest już obecnie niemalże taki sam jak w przypadku samochodów z napędami benzynowymi.Pojazdy wyposażone w silniki wysokoprężne stanowiły na koniec grudnia 2021 r. 47,5 proc. i było ich aż o 5,6 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej. Z kolei auta benzynowe reprezentowały 45 proc. ogółu pojazdów i ich udział zwiększył się w ciągu roku o 4 punkty procentowe. Sukcesywnie rośnie również odsetek tzw. „aut ekologicznych” (wszelkiego typu hybryd i w pełni elektrycznych) - na koniec 2021 samochody tego typu stanowiły 7,5 proc. łącznej floty, co oznacza że ich udział urósł w ciągu roku o 1,6 punktu procentowego.Jeśli zaś chodzi o auta w pełni elektryczne, to ich ilość stanowiła 0,5 proc. ogółu. Niemniej udział elektryków po raz pierwszy od dłuższego czasu zwiększył się o 0,1 punktu procentowego. Zdaniem ekspertów PZWLP, istnieje duże prawdopodobieństwo, że liczba aut w pełni elektrycznych zacznie w najbliższym czasie szybko rosnąć, głównie pod wpływem uruchomionego pod koniec roku 2021 programu publicznych dopłat do samochodów elektrycznych „Mój Elektryk”, który obejmuje również pojazdy finansowane w ramach wynajmu długoterminowego.2021 rok, pomimo że jest drugim z rzędu trudnym dla rynku motoryzacyjnego, okazał się być jednak udanym dla branży Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), która skutki pandemii w 2020 r. odczuła najszybciej i najbardziej boleśnie. Spadki w jej przypadku, spowodowane przede wszystkim lockdownami, osiągały wartości dwucyfrowe. Pierwszy kwartał minionego roku branża kończyła jeszcze wciąż na minusie (-8,5 proc. r/r), ale począwszy już od drugiego kwartału, wypożyczalnie samochodów zaczęły się odbudowywać. I wyraźny trend wzrostowy utrzymał się przez dalszą część roku. Na koniec grudnia branża Rent a Car odnotowała wzrost na poziomie aż 17,6 proc. r/r, co oznacza, że w zakresie dostępnej floty powróciła do poziomów notowanych przez pandemią.Branża Rent a Car jest obecnie reprezentowana w PZWLP przez 6 dużych, sieciowych, polskich i międzynarodowych wypożyczalni samochodów, których łączna flota (bez floty firmy Avis Budget / Jupol-Car) w usługach wynajmu krótkoterminowego (1-30 dni) oraz średnioterminowego (1 miesiąc - 2 lata) wynosiła na koniec grudnia 2021 roku 13,8 tys. aut.Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) to organizacja skupiająca 17 firm, specjalizujących się w wynajmie i leasingu aut na polskim rynku flotowym. Członkowie PZWLP tworzą czołówkę głównych graczy w branży. Organizacja reprezentuje ok. 75 proc. rynku pojazdów obsługiwanych w ramach wynajmu długoterminowego oraz należą do niej największe polskie i międzynarodowe firmy Rent a Car.