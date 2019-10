Wynalazek Polaka może odmienić elektryczne auta

Spółka Megatech uzyskała patent na produkcję kinetycznych magazynów energii. Zbigniew Gałuszkiewicz, prezes firmy, jest zdania, że konstrukcja ta to ostatnie, brakujące ogniwo, którego brak hamował rozwój elektromobilności na całym świecie.

- To rozwiązanie innowacyjne, tu nie ma żadnej chemii, żadnych odpadów, elementów, które ulegałyby degradacji, zużyciu. Żywotność urządzenia jest przewidywana na około 30 lat - podkreśla prezes Megatech.



Prace nad urządzeniem, które jest dziełem polskich inżynierów, są na etapie badawczo-rozwojowym. Konstrukcja jest opatentowana, co oznacza, że identyczne rozwiązanie nie może być produkowane na całym świecie.



Jak wyjaśniają przedstawiciele Megatech, konstrukcja kinetycznego magazynu energii to najprostszy silnik bezszczotkowy prądu stałego. Porównać można go do bąka, który nakręcony, przez pewien czas wiruje.



- Mamy tu trzy urządzenia w jednym: silnik, prądnicę i wirującą masę. Silnikiem rozpędzamy wirującą masę, kiedy ona ma już swoje parametry albo nie chcemy więcej energii ładować, możemy ją odzyskiwać, dzieje się to automatycznie - mówi Zbigniew Gałuszkiewicz.



Cała rozmowa ze Zbigniewem Gałuszkiewiczem w wideo poniżej:





