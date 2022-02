Wzrost rejestracji nowych samochodów. Ale produkcja w Polsce spadła

W 2021 roku w Polsce zarejestrowano 446,6 tys. nowych samochodów osobowych – o 4,3 proc. więcej w porównaniu do 2020 roku. Wzrost rejestracji dotyczy również aut dostawczych (wzrost 23,9 proc.), ciężarowych (wzrost 58,1 proc.) oraz przyczep i naczep, których zarejestrowano o blisko 95 proc. więcej r/r.

Wzrost sprzedaży samochodów ciężarowych

Niska sprzedaż jednośladów

Spadła liczba pojazdów wyprodukowanych w Polsce

Za niemal trzy czwarte rynku odpowiadały hybrydy (wzrost 84 proc. r/r), natomiast wyższą dynamikę odnotowano wśród hybryd typu plug-in (wzrost 106 proc. r/r) oraz samochodów elektrycznych (wzrost 95 proc. r/r).Blisko 115 tys. pojazdów z napędami alternatywnymi kupili klienci instytucjonalni, co przełożyło się na 80,3 proc. wzrost r/r.Natomiast klienci indywidualni w całym 2021 roku kupili 37,2 tys. tego typu aut – 87,3 proc. więcej w porównaniu do 2020 roku.- Segment pojazdów z napędami alternatywnymi wciąż utrzymuje bardzo wysoką dynamikę wzrostu. Najsilniejszy wzrost sprzedaży zanotowano w grupie samochodów hybrydowych typu plug-in. W całym 2021 roku sprzedano blisko 9,3 tys. tego typu aut, o blisko 106% więcej niż w 2020 roku. Klienci coraz chętniej decydują się na zakup aut w pełni elektrycznych. W 2021 roku Polacy zarejestrowali 7,2 tys. pojazdów tego typu. Jest to wzrost o 94,5% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Potwierdza to umocnienie się trendu rozwojowego na rynku samochodów z napędem alternatywnym - mówi Mirosław Michna, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Lider doradztwa dla sektora motoryzacyjnego w KPMG w Polsce.W 2021 roku liczba rejestracji samochodów ciężarowych wzrosła o ponad 58 proc. względem 2020 roku i wyniosła 32,7 tys. sztuk.Największy wzrost odnotowano w kategorii DMC>=16t, gdzie sprzedaż powiększyła się o 65 proc. r/r. W omawianym okresie liczba nowych przyczep i naczep wzrosła o blisko 95 proc. względem 2020 roku. Liczba sprzedanych jednostek wyniosła ponad 32 tys. sztuk.2021 rok był bardzo udany pod kątem sprzedaży nowych samochodów dostawczych. Liczba nowych rejestracji wyniosła 73,9 tys. co przełożyło się na 24 proc. wzrost r/r, ale także wynik wyższy o 5,8 proc. względem rekordowego 2019 roku.Choć samochody dostawcze ponad sześciokrotnie częściej kupowane były przez klientów instytucjonalnych (wzrost 23,6% r/r) to wzrost sprzedaży nastąpił także u nabywców indywidualnych (wzrost 26% r/r). Za blisko 94 proc. nowych rejestracji odpowiadały pojazdy z silnikiem diesla.W 2021 roku liczba rejestracji w segmencie autobusów i autokarów wyniosła 1 356 sztuk i była o 8,7 proc. niższa niż w poprzednim roku.Jedyną kategorią, która zwiększyła wolumen rejestracji są autobusy turystyczne (wzrost 55 proc. r/r). Liczebność autokarów jest ciągle jednak na bardzo niskim poziomie i w całym ubiegłym roku przybyło ich mniej niż 150 szt.Rok 2021 przyniósł dla rynku motorowerów kontynuację trendu spadkowego. W 2021 roku zarejestrowano 12,7 tys. nowych motorowerów, czyli o 30,7 proc. mniej niż w roku 2020.Spadek liczby rejestracji odnotował także segment motocykli, ale był on tylko śladowy. W 2021 roku zarejestrowano 21,6 tys. nowych motocykli, czyli o 1,1 proc. mniej w porównaniu z 2020 rokiem.W 2021 roku w Polsce wyprodukowano 437,4 tys. pojazdów samochodowych. Oznacza to spadek dynamiki o 3,1 proc. r/r i przedłużenie trendu spadkowego do 4 lat z rzędu.Niższy wynik produkcji dotyczy przede wszystkim samochodów osobowych (spadek 7,2 proc. r/r). Mniej o 13,8 proc. (5,2 tys.) względem poprzedniego roku wyprodukowano także autobusów.