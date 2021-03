Xiaomi inwestuje 10 mld dolarów w auta - inteligentne i elektryczne

Inteligentne samochody elektryczne, nowy procesor i nowe logo – to filary rozwoju Xiaomi w najbliższych latach. W samochody koncern chce w ciągu dekady zainwestować 10 mld dolarów. Na razie brak jednak szczegółów motoryzacyjnych planów koncernu.

W 2020 roku Xiaomi stała się trzecim największym producentem smartfonów na świecie – 146 milionów urządzeń trafiło do użytkowników. Do czwartego kwartału 2020 r. liczba podłączonych urządzeń w ekosystemie AIoT firmy Xiaomi (z wyłączeniem smartfonów i laptopów) osiągnęła 325 milionów, co czyni ją jedną z największych na świecie platform IoT klasy konsumenckiej. Szef Xiaomi nie użył określenia autonomiczne pojazdy, ale ciągłe podkreślanie znaczenia sztucznej inteligencji rzeczy (AIoT) wydaje się sugerować, że to właśnie możliwość tworzenia autonomicznych, skomunikowanych w sieci pojazdów wydała się najbardziej interesująca dla współzałożyciela firmy mającej już na świecie tak dużą liczbę połączonych we wspólnym ekosystemie urządzeń.Xiaomi pokazało także pierwszy samodzielnie zaprojektowany procesor sygnału obrazu (ISP) o nazwie Surge C1, który debiutuje w pierwszym skierowanym do masowej produkcji smartfonie Xiaomi ze składanym ekranem. Stworzenie Surge C1 zajęło firmie 10 lat, ale ma być wejściem w nową dekadę tworzenia procesorów.