Yaris na przyszły rok

Toyota pokazała kolejną generację małego modelu Yaris, którego sprzedaż w Japonii zacznie się w lutym przyszłego roku. Szczegółów dotyczących innych rynków jeszcze nie podano.

Czytaj także: Toyota rusza z produkcją nowego silnika w Polsce We wnętrzu pojawiły się nowe, wysokiej jakości materiały, takie jak innowacyjna odmiana filcu na panelach drzwi i miękkie tworzywo na desce rozdzielczej. Interfejs użytkownika obejmuje trzy wzajemnie wspierające się wyświetlacze: ekran dotykowy Toyota Touch na konsoli centralnej, wyświetlacz Multi-Information Display między zegarami oraz 10-calowy, kolorowy wyświetlacz projekcyjnym na przedniej szybie Head-up Display. Nowy Yaris może być wyposażony także w inne systemy i funkcje hi-tech, jak bezprzewodowa ładowarka indukcyjna, podgrzewana kierownica czy specjalne oświetlenie typu „ambient” wokół kierowcy.Wśród wersji napędu pojawi się kolejna wersja hybrydy. Układ Hybrid Dynamic Force z silnikiem 1,5 był testowany w różnych miastach Europy, w tym w Rzymie, Paryżu czy Darmstadt. Wyniki tych testów poskazują, że w środowisku miejskim pracuje on w bezemisyjnym trybie elektrycznym przez niemal 80 proc. czasu jazdy.Nowy silnik 1.5 Dynamic Force to 3-cylindrowa jednostka benzynowa ze zmiennymi fazami rozrządu, co pomogło w obniżeniu zużycia paliwa i emisji CO2 aż o 20 proc. w porównaniu z aktualnym Yarisem. Jednocześnie moc układu wzrosła o 15 proc. W skład napędu hybrydowego wchodzą również nowe, litowo-jonowe baterie trakcyjne o wyższej mocy, o 27 proc. lżejsze od dotychczas stosowanych akumulatorów niklowo-wodorkowych.Na wybranych rynkach nowy Yaris będzie dostępny także z 3-cylindrowymi silnikami benzynowymi o pojemności 1,5 i 1,0 l.