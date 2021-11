Z Gliwic wyjedzie dziś ostatnia Astra

W fabryce samochodów osobowych Opla w Gliwicach zjeżdża dziś z taśm produkcyjnych ostatnia partia modelu Astra. Potem zaczyna się demontaż maszyn. Tuż obok, w nowej hali produkcyjnej trwają już ostatnie przygotowania do uruchomienia seryjnej produkcji aut dostawczych.

W grudniu zniknie Opel Manufacturing Poland

Największe z nowych robotów ważą niemal 10 ton i mogą przenosić elementy o wadze 900 kg na odległość 4,5 m.Czytaj także: Nowa polska fabryka zautomatyzuje produkcję niemal w 100 proc. Stara fabryka w całości została już wprzęgnięta w nową produkcję. Część budynków zostanie wykorzystana jako powierzchnie magazynowe, co pozwoli zrezygnować z magazynów wynajmowanych w innych lokalizacjach i zmniejszyć koszty.Największy problem stanowiło zagospodarowanie lakierni, ale i dla niej znaleziono nowe zastosowanie. Zostanie wykorzystana do produkcji pokryw do baterii samochodów elektrycznych, które także muszą być zabezpieczane antykorozyjnie i lakierowane.Na grudzień tego roku przewidywane jest zakończenie działalności spółki Opel Manufacturing Poland. Wraz z początkiem nowego roku nastąpi połączenie spółek Opel Manufacturing Poland i PSA Manufacturing Poland w jednej podmiot - Stellantis Gliwice. Wiosną ma ruszyć produkcja samochodów dostawczych. Oficjalne rozpoczęcie zaplanowano na kwiecień.Nowa produkcja oznacza nie tylko powiększenie powierzchni fabryki. Według Andrzeja Korpaka, prezesa Opel Manufacturing Poland i PSA Manufacturing Poland, kiedy “nowa” fabryka dojdzie do konieczności uruchomienia trzeciej zmiany, planowane na październik-listopad przyszłego roku może oznaczać konieczność zatrudnienia nawet kilkuset nowych pracowników.Przewidywana na przyszły rok wielkość produkcji to 40-50 tys. samochodów. Docelowa wielkość produkcyjna wyniesie około 100 tys. dostawczaków.