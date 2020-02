Z powodu koronawirusaGeely zaczyna internetową sprzedaż samochodów

Z powodu epidemii koronawirusa chiński producent motoryzacyjny Geely rozpoczął internetową sprzedaż samochodów. Klienci mogą zamówić jazdy próbne rozpoczynające się pod ich domem, a także zamówić auto z dostawą bezpośrednio do nich - podała agencja Reutera.

Klient może spersonalizować i zamówić auto bezpośrednio ze strony producenta. Jazdy próbne mające swój początek u klienta organizowane będą po skoordynowaniu ich z lokalnymi dilerami.

Starszy menedżer Geely Victor Yang przekonywał, że promocja sprzedaży online daje firmom motoryzacyjnym szanse na marketing i reklamę skierowaną bezpośrednio do klienta oraz budowanie doświadczenie użytkownika z marką.

Agencja wskazała, że inicjatywę rozpoczęto ze względu na spadającą sprzedaż i mniejszą liczbę wizyt klientów w salonach samochodowych, spowodowaną trwającą w Chinach epidemią koronawirusa Covid-19.



W ostatnich tygodniach promocje motoryzacyjnych zakupów przez internet wzmogły w Chinach także Tesla, BMW czy Mercedes-Benz.

Wskutek pandemii w pierwszej połowie lutego Chiny zanotowały 92-proc. spadek sprzedaży samochodów rok do roku - przypomniał Reuter.

Geely wskazało zaś, że produkcja samochodów w lutym spadła do ok. jednej trzeciej miesięcznej średniej koncernu. Yang dodał, że ok. 90 proc. pracowników wróci do fabryk do końca lutego, a firma zapewnia im maseczki ochronne.

Sprzedaż aut w ChRL najprawdopodobniej obniży się o ok. 10 proc w pierwszej połowie roku. Spadek może wynieść zaś ok. 5 proc. w skali całego 2020 r., jeśli epidemia zostanie opanowana przed kwietniem - wynika z prognoz chińskiego stowarzyszenia producentów pojazdów CAAM (ang. China Association of Automobile Manufacturers).