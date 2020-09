Za dwa miliardy USD General Motors przejął udziały w start-upie Nikola

General Motors podpisało umowę o współpracy ze start-upem Nikola, dostawcą niskoemisyjnych pojazdów ciężarowych. W ramach porozumienia GM uzyskało 11 proc. udziałów w Nikoli o wartości ok. 2 mld USD. W zamian koncern użyczy spółce swoich części, rozwiązań i fabryk.

General Motors zobowiązało się użyczyć swoich linii produkcyjnych na potrzeby planowanych elektrycznych półciężarówek Nikola Badger.

Ten i inne pojazdy start-upu będą również korzystały z baterii, systemów ogniw paliwowych oraz architektury podwozi dostarczonych przez koncern z Detroit.

Oprócz pick-upów współpraca spółek ma obejmować także planowane przez Nikolę wodorowe ciągniki z przyczepą Klasy 7 i 8, dla których GM ma być wyłącznym dostawcą ogniw wodorowych poza Europą przez cztery lata od rozpoczęcia produkcji.

Dyr. generalna General Motors, Mary Barra ogłosiła, że koncern jest otwarty na udostępnienie swoich baterii Ultium oraz technologii wodorowych ogniw paliwowych Hydrotec także innym firmom.

GM otrzyma nowo wyemitowane akcje Nikoli przekładające się na 11 proc. udziałów spółki, z czym związane będzie prawo nominowania jednego z dyrektorów w jej zarządzie. Przedstawiciele koncernu z Detroit przekazali, że spodziewają się uzyskać w toku współpracy z Nikolą ok. 4 mld dolarów, w tym 700 mln dolarów z tytułu produkcji Badgerów w jednej ze swoich fabryk. Niskoemisyjne pojazdy pomogą także w realizacji zobowiązań regulacyjnych GM.

Produkcja pojazdów Nikola Badger ma się rozpocząć pod koniec 2022 r. Rok wcześniej do sprzedaży ma trafić własny elektryczny pick-up GM - GMC Hummer. Pojazdy mają współdzielić główne części i łańcuch dostaw. Na rynku będą rywalizować m.in. z modelem Tesla Cybertruck oraz maszyną opracowywaną przez start-up Rivian wraz z koncernem Ford Motor.

Nikola szacuje, że cedując koszty związane z bateriami, napędami i produkcją na GM, zaoszczędzi ok. 4 mld dolarów w ciągu 10 lat, a także dalszy miliard dolarów z tytułu nakładów na prace inżynieryjne i walidację.

Porozumienie pomiędzy GM i Nikolą zostało entuzjastycznie przyjęte przez inwestorów. Notowania start-upu wzrosły we wtorek o ponad 48 proc., co - jak zauważa agencja Reutera - zapewniło GM ok. 500 mln dolarów premii w rozliczeniu. O ok. 8 proc. w górę poszły także notowania GM. Obie spółki rozpoczęły środową sesję giełdy lekkimi spadkami.

Umowa z Nikolą to kolejne duże porozumienie ogłaszane przez General Motors. Tydzień wcześniej koncern zapowiedział pogłębienie sojuszu na rynku północnoamerykańskim z japońskim producentem Honda Motor.

Nikola Corporation powstała w Salt Lake City w amerykańskim stanie Utah w 2014 r. Siedziba oraz centrum badawczo-rozwojowe firmy mieszczą się w Phoenix w stanie Arizona. Na jej czele stoją prezes i założyciel Trevor Milton oraz dyrektor generalny Mark Russell. 7,11 proc. udziałów w spółce należy do IVECO (CNH Industrial), z którą Nikola podpisała odrębną umowę o współpracy przy produkcji elektrycznych ciężarówek.