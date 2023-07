Za jazdę po pijanemu można stracić samochód. Nadchodzą surowsze przepisy

Policja w Polsce zatrzymuje każdego roku ok. 100 tys. kierowców, którzy przekroczyli normę alkoholu w wydychanym powietrzu. Obecnie grozi im dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i więzienie. Wkrótce dojdzie nowa kara.

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy w Polsce to taka, która kształtuje się poniżej granicy 0,2 promila. Może być ona przeliczona na miligramy występujące w jednym decymetrze sześciennym. W takim wypadku dopuszczalna wartość to 0,09 mg/dm sześc.

Ponad 100 tysięcy nietrzeźwych kierowców w 2022 r.

Portal Business Insider Polska przypomina, że według policyjnych statystyk w 2021 r. liczba nietrzeźwych kierujących przekroczyła 100 tys. W 2022 r. było ich nieco mniej, ale i tak dużo — ponad 98 tys. W 2023 r. codziennie zatrzymywanych jest ok. 200 kierowców prowadzących po alkoholu.

Mimo że grozi im utrata prawa jazdy lub kara więzienia, wsiadają na rauszu za kierownicę. Już wkrótce jednak skutki jazdy po pijanemu mogą być jeszcze bardziej dotkliwe. Kierowca odczuje to w kieszeni, o ile nie jedzie służbowym autem.

Business Insider Polska zwraca uwagę, że na wejście w życie czekają przepisy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, które jako pierwsze wprowadziły konfiskatę auta. Chodzi między innymi o nowy art. 44 b kodeksu karnego. To za jego sprawą sąd mógłby orzec przepadek auta za jazdę po pijanemu już od 1 października 2023 r.

Przepisy jeszcze nie weszły w życie a już są zmieniane

Serwis zaznacza, że tak jednak nie będzie. Sejm w piątek 7 lipca 2023 r. uchwalił nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, ale także Kodeksu karnego i wprowadził ważne zmiany w przepisie oczekującym jeszcze na wejście w życie.

Jak tłumaczy Business Insider, po pierwsze przepis pozwalający zasądzić za jazdę na rauszu przepadek pojazdu mechanicznego, a więc wyposażonego w silnik, zacznie obowiązywać od 14 marca 2024 r.

Po drugie doprecyzowano, że sąd będzie musiał obowiązkowo orzec przepadek auta, jeżeli zawartość alkoholu w organizmie sprawcy była wyższa niż 1 promil we krwi lub 0,5 mg na dm sześc. w wydychanym powietrzu albo prowadziła do takiego stężenia. W wersji przepisów z lipca 2022 r. nie było takiego rozgraniczenia.

Po trzecie dodano, że jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył podlegający przepadkowi pojazd, orzeka się przepadek równowartości pojazdu.