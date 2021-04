Za mało elektromobilności w Krajowym Planie Odbudowy

Projekt polskiego Krajowego Planu Odbudowy nie zawiera wizji szerokiej i spójnej reformy w obszarze zrównoważonego transportu – ocenia Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). Formalnie propozycja KPO zakłada przeznaczenie na ten cel ok. 26 proc. dostępnych środków (6,1 mld euro z ok. 24 mld euro). W praktyce ma być to zaledwie ok. 4 proc. (1,031 mld euro). To kilkukrotnie mniejszy udział niż np. w Niemczech, Czechach lub Rumunii.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych wskazuje, że zielona mobilność powinna stać się jednym z priorytetów KPO.

Wprzeciwnym razie Polska straci niepowtarzalną szansę na zeroemisyjną transformację w sektorze transportu.

Niespójność, zbyt ogólny charakter, niski budżet w obszarze zielonej mobilności, brak konkretnych propozycji zmian legislacyjnych i projektów inwestycyjnych - to główne wady projektu Krajowego Planu Odbudowy, na które wskazuje PSPA.