Zaczynali od 50 osób, dziś zatrudniają niemal 10 000

Volkswagen Poznań 30 lat temu zaczynał jako montownia zatrudniająca 48 osób. Dziś to największy pracodawca Wielkopolski i jeden z największych eksporterów polskiego sektora motoryzacyjnego. Przygotowując się do produkcji aut elektrycznych, planuje kolejne inwestycje.

W ubiegłym roku spółka wyprodukowała 226 000 pojazdów, a od początku istnienia już ponad 4 miliony.

Około 96 proc. aut trafia za granicę - przychody z eksportu wyniosły w 2021 roku 16,346 mld złotych.

Planowane zwiększenie produkcji aut z napędem elektrycznym będzie wymagało kolejnej modernizacji i rozbudowy fabryki.

Volkswagen Poznań obchodzi 30-lecie działalności. W 1993 roku firma zaczynała jako zatrudniająca 48 osób spółka joint-venture pomiędzy Volkswagen AG i Fabryką Samochodów Rolniczych Polmo, producentem samochodów Tarpan. Początkowo była to montownia składająca w systemie SKD (ang. semi knocked down - częściowo rozłożony) samochody dostawcze Transporter T4, wkrótce na linii montażowej pojawiły się także osobowe samochody Skody - Favorit i Felicia. W 1996 roku Volkswagen Poznań stał się spółką w całości należącą do Volkswagen AG. W tym samym roku rozpoczęła się droga od montażu do produkcji. Pierwszym produkcyjnym zakładem była odlewnia.

W roku 2001 zakład zyskał własną lakiernię, od 2002 r., po rozbudowie i modernizacji, ruszyła produkcja Transportera T4, a co ważniejsze - także modelu Caddy, dla którego Volkswagen Poznań był jedynym zakładem produkcyjnym. Potem były kolejne rozbudowy i modernizacje, a także budowa całkowicie nowego zakładu produkcyjnego dużych samochodów dostawczych w Białężycach pod Wrześnią. W roku 2016 uruchomiono w nim produkcję samochodów Volkswagen Crafter i MAN TGE. W sumie w ciągu tych 30 lat poziom inwestycji w poznańską spółkę przekroczył 13 mld złotych.

Dziś spółka ma 4 zakłady: odlewnię i zakłady produkcyjne w Poznaniu, Swarzędzu i Białężycach. Zatrudniają razem około 9500 osób.

Wyprodukowali w sumie ponad 4 miliony samochodów

W ubiegłym roku spółka wyprodukowała 226 000 pojazdów, a od początku istnienia już ponad 4 miliony.

Zaledwie 4 proc. samochodów wytwarzanych przez Volkswagen Poznań zostaje w kraju. Reszta trafia na eksport do 55 krajów na 6 kontynentach. Największym rynkiem zbytu są dla spółki kraje europejskie, przede wszystkim Niemcy, Wielka Brytania, Królestwo Niderlandów, Francja, również nasz krajowy rynek. Ale wśród odbiorców produkowanych w Wielkopolsce samochodów są też rynki egzotyczne, takie jak Nowa Zelandia, Curacao, Hongkong czy Martynika.

Przychody z eksportu wyniosły w 2021 roku 16,346 mld złotych.

- Przez wszystkie te lata konsekwentnie stawialiśmy na coraz większy udział i ilość dostawców części produkcyjnych pochodzących z Polski. Polska jest dzisiaj najważniejszym rynkiem, z którego pozyskujemy aż 58 proc. komponentów do budowy samochodów - mówi Agnieszka Olenderek, członkini zarządu ds. finansowych, zakupów i IT. Na rzecz zakładów Volkswagen Poznań pracuje 129 dostawców z Polski, w tym 13 z Wielkopolski.

Przyszłość to elektromobilność i bezemisyjna produkcja

- Naszą przyszłością są elektromobilność, pojazdy autonomiczne i bezemisyjna produkcja, dlatego naszym celem na kolejne lata pozostaje stworzenie solidnych fundamentów dla dalszego rozwoju zakładów i produkcji w pełni elektrycznych samochodów w zakładach Volkswagen Poznań. Jesteśmy już dzisiaj aktywnym uczestnikiem tych przekształceń. Inwestujemy w rozwój odnawialnych źródeł energii, do floty pojazdów ciężarowych obsługujących dostawy do naszego zakładu włączyliśmy pierwszy w pełni elektryczny pojazd ciężarowy, a na poznańskiej Wildzie powstają podzespoły do elektrycznych samochodów Grupy VW, w tym do najnowszego, dostawczego modelu ID. Buzz - powiedział Dietmar Mnich, prezes zarządu spółki Volkswagen Poznań.

Planowane zwiększenie produkcji aut z napędem elektrycznym będzie wymagało kolejnej modernizacji i rozbudowy fabryki. Na razie przygotowania do tej inwestycji są na początkowym etapie, więc spółka nie może jeszcze podać informacji na temat zakresu prac i wielkości nakładów inwestycyjnych.