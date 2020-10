Zainwestują 2 mld dol. w produkcję samochodów elektrycznych w USA

Amerykański koncern General Motors zainwestuje 2 mld dolarów w dostosowanie do produkcji pojazdów na baterie trzeciej ze swoich fabryk w USA, tym razem w stanie Tennessee. Obok modeli spalinowych będą w niej powstawały m.in. nowe elektryczne Cadillaki Lyriq.

Zapowiedziana przez GM inwestycja ma dotyczyć istniejącej od 1990 r. fabryki w mieście Spring Hill w południowym staniem Tennessee, w której dawniej powstawały pojazdy nieistniejącej już marki Saturn. Jak wskazuje agencja Reutera, po modernizacji fabryka ta będzie trzecim zakładem General Motors w Stanach Zjednoczonych przystosowanym do produkcji samochodów elektrycznych (po działających już obiektach w stanie Michigan: w Detroit i Orion Township).

Oprócz elektrycznych crossoverów Cadillac Lyriq oraz innych, niezapowiedzianych jeszcze modeli na baterie, zakład w Spring Hill ma kontynuować produkcję spalinowych Cadillaców XT5 oraz XT6. Z kolei montaż nowej wersji crossoverów GMC Acadia zostanie przeniesiony do zakładu w Lansing w stanie Michigan, co ma kosztować koncern ok. 100 mln dolarów. General Motors zamierza także zainwestować dalsze 32 mln dolarów w fabrykę pick-upów Chevrolet Silverado i GMC Sierra w miejscowości Flint w Michigan.

Nowe inwestycje są elementem strategii szefowej GM Mary Barry, która zapowiedziała nakłady na nowe pojazdy elektryczne i technologie baterii rzędu 20 mld dolarów do 2025 r. i wprowadzenie do sprzedaży 20 nowych modeli niskoemisyjnych do 2023 r. Przed obecną dwumiliardową modernizacją zakładu w Spring Hill koncern rozpoczął warte 2,2 mld USD prace w Detroit-Hamtrack z zamiarem przekształcenia zakładu w "Factory Zero" - pierwszą w pełni dedykowaną nowym technologiom fabrykę GM. Od 2021 r. mają w niej powstawać elektryczne półciężarówki GMC Hummer EV i inne pojazdy na baterie, w tym zrobotyzowane taksówki Cruise Origin.

Montaż Cadillaców Lyriq w Spring Hill powinien rozpocząć się pod koniec 2022 r. - przewiduje branżowa firma analityczna AutoForecast Solutions (AFS). Ta sama spółka spodziewa się, że wkrótce GM ogłosi również plany dotyczące produkcji pojazdów na baterie w jednym ze swoich meksykańskich zakładów. O takiej ewentualności jeszcze w lipcu donosił serwis Automotive News, wskazując jako orientacyjną datę rozpoczęcia montażu 2023 r.

Akcjonariusze przyjęli plany GM z entuzjazmem. W handlu przed środowym otwarciem spółka kontynuuje rozpoczęte we wtorek wzrosty. Od poniedziałkowego zamknięcia cena za akcję GM wzrosła już o ok. 10 proc.