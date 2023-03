Zakaz aut spalinowych zaboli znacznie wcześniej. To będzie towar luksusowy

Rada Unii Europejskiej przegłosowała zakaz sprzedaży samochodów spalinowych na terenie UE od 2035 r. Jednak skutki rygorystycznych przepisów odczujemy znacznie wcześniej.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Rada UE przyjęła rozporządzenie określające bardziej rygorystyczne normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. `Regulacja zakłada 100 proc. redukcji emisji dwutlenku węgla w przypadku nowych pojazdów po 2035 roku.

Jednak już w latach 2030 – 2034 samochody osobowe mają emitować o 55 proc. mniej dwutlenku węgla niż w 2021 roku, a dostawcze o 50 proc. mniej. Wcześniej cele te wynosiły odpowiednio 37,5 proc. i 31 proc.

W latach 2025 – 2029 floty sprzedawanych aut mają zawierać co najmniej 25 proc. aut bezemisyjnych w przypadku samochodów osobowych i 17 proc. w wypadku dostawczych.

Rada UE przyjęła rozporządzenie, które jeszcze zwiększy nacisk na sprzedaż aut elektrycznych. Staną się tańsze od spalinowych. Nie cieszcie się, nie stanieją tak bardzo – to spalinowe podrożeją, m.in. przez kary za emisję CO2 w silnikach spalinowych.

Rada Unii Europejskiej zaostrzyła kryteria obniżania emisji CO2 w transporcie samochodowym. Według przyjętego przez Radę Unii Europejskiej rozporządzenia w latach 2030 – 2034 samochody osobowe mają emitować o 55 proc. mniej dwutlenku węgla niż w 2021 roku, a dostawcze o 50 proc. mniej. W kolejnym roku, 2035, emisja ma spaść o 100 proc.

Cel wyznaczony na lata 2021 – 2024 to 95 g/km dla aut osobowych i 147 g/km dla dostawczych. To średnia emisja na samochód w całej sprzedanej flocie aut danego producenta. Kto się w limicie nie zmieści płaci karę w wysokości nawet 95 euro za każdy gram CO2/km.

Od tych planowanych wielkości w latach 2025 – 2029 samochody osobowe i dostawcze mają „zgubić” jeszcze po 15 proc. W latach 2030 – 2034 wymagana obniżka emisji wynosi już 55 proc. dla aut osobowych i 50 proc. dla samochodów dostawczych. Wcześniej cele te wynosiły odpowiednio 37,5 proc. i 31 proc.

Europejskie stowarzyszenie producentów samochodów ACEA uznaje, że w przypadku aut osobowych nowe limity to bardzo wymagający cel, a w przypadku dostawczych wręcz nierealny.

Pojazdy bezemisyjne staną się tańsze niż pojazdy napędzane paliwami kopalnymi

Oczywiście twórcy tych przepisów biorą to pod uwagę. Pewnie dlatego uważają, że przyjęcie tak wyśrubowanych celów redukcji ma przede wszystkim wpłynąć na zmianę stosunku cen aut bezemisyjnych do spalinowych, co zachęci do porzucania tych drugich na rzecz tych pierwszych.

Na stronie Rady Unii Europejskiej, tuż za informacją o karach za przekroczenie norm emisji napisano, że dzięki temu „pojazdy bezemisyjne ostatecznie staną się tańsze niż pojazdy napędzane paliwami kopalnymi”. Problem w tym, że ten efekt zostanie osiągnięty raczej przez wzrost cen aut spalinowych powyżej cen samochodów bezemisyjnych. Przecież jeżeli producenci zapłacą karę, to przerzucą ją na nabywców, w myśl prostej zasady – chcecie takimi właśnie autami jeździć? To za to zapłaćcie.

Innym czynnikiem wzrostu mogą być paliwa syntetyczne. Po 2035 roku w sprzedaży będą mogły znaleźć się tylko te samochody spalinowe, które będą spalały wyłącznie paliwa syntetyczne, które będą produkowane przy wykorzystaniu CO2, co ma zrównoważyć emisję tego gazu w spalinach. Jakie środki techniczne będą zastosowane, żeby uniemożliwić tym samochodom tankowanie i wykorzystanie paliw kopalnych, na razie nie wiadomo. Nie wiadomo więc, ile to przystosowanie będzie kosztować.

Drugim sygnałem, który sugeruje, że unijni urzędnicy także wiedzą, że wyznaczone spadki emisji to z technicznego punktu widzenia fikcja, która musi się skończyć karami, to wprowadzenie systemu premiującego producentów sprzedających więcej zeroemisyjnych aut. Cel na okres 2025 – 2029 został wyznaczony na 25 proc. w przypadku samochodów osobowych i 17 proc. w wypadku dostawczych. Kto osiągnie wyższy udział może liczyć na nieco wyższe limity dopuszczalnej emisji z aut spalinowych. Z drugiej strony to w zasadzie oczywiste – skoro liczy się średnia, to im więcej sprzedacie zeroemisyjnych, tym bardziej obniżą one średnią całej floty.

Aut z wtyczką będzie dość, a co z gniazdkami do ładowania?

Producenci samochodów twierdzą, że spokojnie osiągną wymagany limit udziału zeroemisyjnych aut we flocie. Sigrid de Vries, dyrektor generalna ACEA powiedziała, że w ubiegłym roku co piąte auto w Europie miało wtyczkę, co jednak oznacza nie tylko samochody elektryczne, ale i hybrydy plug-in. Według de Vries do 2030 już trzy na pięć sprzedawanych w Europie samochodów będzie miało wtyczkę.

ACEA zwraca uwagę na co innego – skoro ma być tak dużo aut „z wtyczką”, to potrzeba odpowiedniej liczby gniazdek, w które te wtyczki można włączyć do ładowania. A z tym dobrze nie jest.

Elektryfikacja transportu wymaga znacznie szybszego rozwoju infrastruktury niż planuje Unia

Podczas gdy w latach 2017 – 2020 liczba zelektryfikowanych samochodów, a więc aut elektrycznych i hybryd plug-in, wzrosła ponad sześciokrotnie, to liczba nowych punktów ładowania zwiększyła się w tym czasie ledwo dwukrotnie. Według ACEA tak wysoki, jak chce Komisja Europejska, udział aut elektrycznych w sprzedaży wymaga infrastruktury zawierającej 7 mln punktów ładowania. Nie po wycofaniu z rynku aut spalinowych, ale już w latach 2030 – 2034. Potem trzeba ich będzie znacznie więcej. Tymczasem unijne normy przewidują, że ma ich być 3,9 mln – prawie połowa tego, o czym mówią producenci aut.

Unia Europejska w ostatnich latach dość swobodnie i jak się zdaje w nie do końca przemyślany sposób wprowadza i zmienia kolejne cele i ograniczenia. Przypadek ugięcie się przed niemieckim żądaniem uwzględnienia paliw syntetycznych wydaje się jednak sugerować, że do urzędników zaczyna docierać skala problemów, jakie swoimi celami wywołują. Może więc wiele jeszcze się w tym zakresie zmienić.