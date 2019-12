Zakaz diesla w centrach miast jedynym ratunkiem

Naukowcy z JRC (Joint Research Center - Wspólnotowe Centrum Badawcze) stwierdzają, że stężenia szkodliwych zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu w 30 dużych miastach europejskich można zmniejszyć o 40 proc. stosując „właściwe środki polityki ruchu”. W istocie sprowadza się to głównie do ograniczenia wjazdu do ich centrów pojazdów z silnikami spalinowymi, szczególnie z napędem Diesla.