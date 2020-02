Załoga sosnowieckiego Bitronu chce strajku

Dwie trzecie załogi sosnowieckiej spółki Bitron, wytwarzającej podzespoły dla motoryzacji i przemysłu AGD, wzięło udział w czwartkowym referendum strajkowym. 95 proc. głosujących opowiedziało się za strajkiem - podała w piątek śląsko-dąbrowska Solidarność. Związek domaga się podwyżek płac.

Głosowanie rozpoczęło się w czwartek na porannej zmianie i trwało całą dobę. W piątek związkowcy podali jego wyniki oraz frekwencję, która sięgnęła 66 proc. pracowników. "Załoga chce, aby kwestia podwyżek płac - podwyżek realnych, a nie symbolicznych - została załatwiona jak najszybciej" - skomentowała przewodnicząca Solidarności w Bitronie Izabela Będkowska.

Związkowcy sformułowali sześć żądań. Dwa z nich dotyczą podwyżek płac zasadniczych, jedno podwyższenia dodatku za pracę w soboty i w niedziele, kolejne zwiększenia premii świątecznej, a dwa pozostałe gwarancji zatrudnienia i warunków pracy.

21 stycznia br. działająca w Bitronie Solidarność rozpoczęła spór zbiorowy z pracodawcą, domagając się podwyżki stawek godzinowych o 5 zł brutto; dyrekcja zaproponowała wzrost stawki o 1,1 zł brutto.

Podczas negocjacji związkowcy zmniejszyli swoje żądania do 2 zł brutto podwyżki stawki godzinowej, postulując jednocześnie włączenie do płac zasadniczych 200 zł z premii frekwencyjnej, co w sumie dałoby podwyżkę o 3,2 zł brutto na godzinę. Pracodawca - jak podali związkowcy - zaoferował wówczas podniesienie stawki godzinowej o dalsze 40 groszy, tj. łącznie 1,5 zł. Związkowcy nie przyjęli tej propozycji i przeprowadzili referendum strajkowe.

Bitron Poland w Sosnowcu zatrudnia ponad 1060 osób; większość załogi stanowią kobiety. Dyrekcja spółki nie skomentowała dotąd oficjalnie toczącego się w fabryce sporu płacowego.

Bitron Poland to część międzynarodowej korporacji, w skład której wchodzi 13 zakładów produkcyjnych, zatrudniających łącznie ponad 5 tys. pracowników. Fabryka w Sosnowcu istnieje od 1998 r. Zajmuje się produkcją komponentów elektromechanicznych i elektronicznych dla przemysłu AGD, motoryzacji i energetyki, a wśród jej klientów są wiodący producenci w tych sektorach.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Bitron Poland w Sosnowcu skupia także pracowników dwóch innych firm z branży automotive - Grammer Automotive Polska oraz Gimplast. Także tam toczą się spory płacowe i rozpoczęły się tam przygotowania do referendów strajkowych.