Zamiast iluzji Europa powinna wybrać skuteczne rozwiązania emisji CO2 w transporcie

To, co robi w zakresie zmian w samochodach Europa, nie ma decydującego wpływu na kierunek rozwoju motoryzacji. - Nie jesteśmy już centrum świata. Największe zmiany dzieją się poza Unią Europejską – przekonuje profesor Samuel Furfari z Wolnego Uniwersytetu w Brukseli. Jego zdaniem zamiast na siłę forsować elektromobilność, powinniśmy pozwolić jej naturalnie się rozwijać, a teraz skupić się na napędzie gazowym, który pozwoli na szybsze osiągnięcie znacznej redukcji emisji CO2 w transporcie.

Popyt na ropę naftową wciąż rośnie. Od roku 1965 do połowy lat 70. wzrost ten wynosił 6,7 proc. rocznie. Potem zwolnił, ale licząc od połowy łat 60. wynosi 4,2 proc. rok w rok. Dlaczego ropa naftowa jest tak popularna w transporcie?Podczas gdy w energetyce niemal nie istnieje, a w zakresie ogrzewania odpowiada za 18 proc., to w transporcie zapewnia aż 92 proc. potrzeb. Jak przekonywał Samuel Furfari w każdej sekundzie sprzedaje się na świecie 150 tys. litrów paliwa, a wartość sprzedanej w tym czasie ropy naftowej sięga 95 tys. dolarów.- Jest łatwa w transporcie i dystrybucji, a do tego ma wysoką gęstość energetyczną – wyjaśniał Samuel Furfari. Sto litrów oleju napędowego „mieści” tyle energii, co 4 tony baterii litowo-jonowych. Chcąc zapewnić elektrycznemu Fiatowi Ducato zasięg taki sam, jaki daje 60-litrowy bak, trzeba zamontować w nim 2,4 tony baterii! W tym roku na ulice na wyjechać elektryczne wersja Peugeota Boxera, bliźniaczej konstrukcji dla Ducato, ale nikt nie pcha w samochód aż takiej ilości baterii i ma on mieć zasięg około 200 km. Producenci przyznają, że z dieslem nie ma co tego porównywać, ale wskazują także, że tego typu samochody to rozwiązanie dla terenów miejskich, w których dostawcze samochody przejeżdżają niecałe 200 km dziennie, a noce spędzają w bazach, gdzie można je ładować.Czytaj także: Nie warto inwestować w technologie okresu przejściowego - stawiajmy na elektromobilność Możliwości ładowania to kolejna bariera elektromobilności. Gdyby założyć, że elektryczny będzie tylko co dziesiąty samochód w Unii Europejskiej i każdy z nich przejedzie tylko 15 tys. km rocznie, to konsumpcja energii elektrycznej w Europie wzrosłaby zaledwie o 2,3 proc., co nie jest problemem, gorzej, że do załadowania takiej floty trzeba by o połowę więcej mocy, niż mamy obecnie w Europie. Gdyby wszyscy użytkownicy tych 10 proc. aut w jednym momencie chcieli się doładować, to zapotrzebowanie byłoby o połowę wyższe od zainstalowanych mocy.Potrzeba więc nowych elektrowni i systemu energetycznego, który taki wzrost będzie w stanie obsłużyć, nie tylko w zakresie dostarczenia, ale także odpowiedniego rozliczenia poboru tej energii, a to wymaga olbrzymich nakładów, na które wiele państw się nie decyduje. – O smart grid, czyli inteligentnych sieciach słyszymy od 10 lat, ale jakoś zbyt szybko nie nadchodzą. Dlaczego? Bo są drogie – stwierdził Furfari.Jego zdaniem powinniśmy więcej uwagi poświęcić gazowi ziemnemu, który jego zdaniem jest energetyczną niespodzianką ostatnich lat. Gaz jest znacznie czystszy od ropy naftowej i tani, a będzie jeszcze tańszy, bo jego produkcja wzrasta.- To nie znaczy, że mamy porzucić elektryczne auta, ale moim zdaniem potencjał rozwoju gazu na świecie jest duży. Oczywiście spalanie gazu powoduje wytwarzanie dwutlenku węgla, ale pozwoli znacznie wcześniej zredukować emisję CO2 – stwierdził Samuel Furfari.