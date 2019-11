Zapowiadali we Włoszech inwestycje na 5 mld euro - wszystkie już prawie gotowe

Włosko-amerykański koncern motoryzacyjny Fiat Chrysler Automobiles (FCA) uruchomił 90 proc. projektów inwestycyjnych, które zaplanowano we Włoszech - podała agencja Reutera. W ubiegłym roku producent zapowiedział, że do 2021 r. wyda we Włoszech 5 mld euro.

Plan ma pomóc grupie we wprowadzeniu na rynek pierwszych modeli z napędem elektrycznym i hybrydowym, a także zapewnić pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych we włoskich fabrykach. W poniedziałek dyrektor operacyjny na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki FCA Pietro Gorlier podkreślił, że koncern konsekwentnie realizuje inwestycyjne plany "bez żadnych opóźnień".

Jak wskazała agencja, plan zakłada m.in. wprowadzenie na rynek w 2020 r. w pełni elektrycznego Fiata 500 oraz zelektryfikowanych wersji innych marek należących do koncernu. Na rynku mają pojawić się elektryczny model sportowy i średniej wielkości SUV od Maserati, hybrydowe Jeepy Compass i Renegade oraz w pełni elektryczny, kompaktowy SUV od Alfy Romeo - wskazał serwis Automotive News.



- Będziemy wchodzili mocniej w elektromobilność. Tychy również zostaną włączone w tę zmianę technologii. Sieć naszych dostawców się do tego przygotowuje. Problemem jest jednak wielkość przedsiębiorstw - niektóre są zbyt małe, żeby samodzielnie finansować konieczne inwestycje - powiedział WNP.pl Roberto Di Stefano, szef e-mobilności w regionie EMEA w FCA (Fiat Chrysler Automobiles) Italy. Czytaj: Pytamy o "elektryk" Fiata w Tychach. Oto plany koncernu

Na początku listopada źródła agencji Reutera podały, że FCA i francuska grupa PSA planują podpisać na początku grudnia umowę ws. fuzji. Prezes FCA John Elkann zostanie prezesem nowej spółki, natomiast dyrektorem generalnym - Carlos Tavares, który pełni funkcję szefa PSA. Szacuje się, że nowy podmiot będzie wart około 46 mld dolarów.

Oba koncerny liczą, że fuzja pomoże im wzmocnić się na tle konkurencji w okresie transformacji spowalniającego przemysłu samochodowego, który odchodzi od dotychczasowych modeli biznesowych. Ma to związek m.in. z zaostrzaniem norm emisji spalin i związaną z tym promocją elektromobilności, a także rozwojem technologii autonomicznej jazdy.

W skład francuskiej grupy PSA wchodzą: Citroen, Peugeot, DS, Opel, Vauxhall i Ambassador. Do włosko-amerykańskiego koncernu FCA należą natomiast m.in. marki: Alfa Romeo, Chrysler, Fiat, Jeep, Lancia i Maserati. Łącznie spółki zatrudniają ponad 400 tys. pracowników w kilkuset fabrykach na całym świecie.