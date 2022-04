Zarejestrowano mniej nowych samochodów

W marcu br. zarejestrowano w Polsce ponad 45,6 tys. nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, co oznacza spadek o prawie 17,8 proc. rdr - poinformował we wtorek Instytut Samar. Udział firm w rynku nowych aut w marcu wyniósł ponad 70 proc.

W marcu br. zarejestrowano w Polsce ponad 45 tys. 666 nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, co oznacza spadek o 17,77 proc. rdr oraz wzrost o 17,81 proc. niż w lutym br. - podał Samar.

Według Instytutu to dziewiąty z rzędu spadek sprzedaży rdr, w głównej mierze przez perturbacje z dostępnością mikroprocesorów, a także problemy związane z inwazją Rosji na Ukrainę, skąd pochodzi część surowców i komponentów wykorzystywanych przez europejskich producentów.

"Chociaż ukraińscy dostawcy wznowili działalność, dzięki czemu produkcja komponentów nieco wzrosła, to jednak jej aktualna wielkość nie pozwala na skompensowanie wcześniejszych strat" - oceniają eksperci Samaru.

Wskazali, że dodatkowo, agresja na Ukrainę wpłynęła na ceny surowców, w tym niklu wykorzystywanego do produkcji baterii. "Wzrost ten przekłada się na ceny samochodów i wpływa na decyzje zakupowe klientów. Na polskim rynku dodatkowym czynnikiem jest inflacja oraz słaby złoty, co również przyczynia się do wzrostu cen" - podkreślili.

Z raportu wynika, że cztery marki z pierwszych dziesięciu zanotowały więcej zarejestrowanych aut, licząc rok do roku. Największy wzrost odnotowała KIA - o 37,93 proc. Największy spadek liczby rejestracji zanotowała Skoda - o 42,68 proc.

W marcu 2022 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 29,65 proc. Udział firm osiągnął poziom 70,35 proc.