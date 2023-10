Zbigniew Ziobro straszy armagedonem i podważa zakaz dla samochodów spalinowych

Polsce grozi wielka katastrofa, armagedon - mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ogłaszając skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z polską konstytucją unijnego zakazu rejestracji samochodów spalinowych.

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie sprawy planowanego przez Unię Europejską wprowadzenia od 2035 r. zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych.

Ziobro oświadczył, że "UE razem z tworzącym się nowym rządem chce pozbawić Polaków prawa do decydowania jakimi samochodami chcą jeździć, chce odebrać Polakom wolność decydowania, czy chcą jeździć samochodem z silnikiem spalinowym, diesla, czy też mają kupować jedynie samochody z silnikiem elektrycznym".

Podkreślił, że taka decyzja PE i Rady Europejskiej zapadła w marcu i weszła w życie 15 maja.

Ziobro zaznaczył, że jako prokurator generalny "konsekwentnie sprzeciwiał się szaleństwu polityki UE, która uderza w podstawowe interesy i prawa Polaków" i - jego zdaniem - ogranicza wolność Polaków i prowadzi do wykluczenia komunikacyjnego, bo znaczna część Polaków nie będzie mogła pozwolić sobie na auta elektryczne.

Według niego, przepisy te uderzą ponadto w małe i średnie firmy, których nie będzie stać na to, by wymienić flotę swoich samochodów, co może doprowadzić do ich bankructwa, a w konsekwencji - do wzrostu bezrobocia.

Zakaz rejestracji nowych aut spalinowych ma naruszać polską konstytucję

- Aby bronić Polaków, ich praw i podstawowych interesów ekonomicznych Polski, kieruję do TK wniosek o sprawdzenie czy unijne rozporządzenie ws. zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych jest zgodne z polską konstytucją - oznajmił Zbigniew Ziobro we wpisie na platformie X (d. Twitter).

Jak tłumaczy Zbigniew Ziobro, Trybunał Konstytucyjny ma obowiązek bronić zapisów polskiej konstytucji, ale również bronić Polaków i polskich przedsiębiorców, dlatego teraz powinien ocenić, czy rozporządzenie Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w sprawie zakazu sprzedaży samochodów spalinowych jest zgodne z polską konstytucją.

- Śmiem twierdzić, że nie jest - ocenia minister Ziobro. Jego zdaniem, unijne rozporządzenie narusza zasady jednomyślności podejmowania decyzji w Unii Europejskiej.

Zbigniew Ziobro ostro o planach Unii: ideologiczne szaleństwa

- Traktaty jasno wskazują, że w sprawach miksu energetycznego państwa muszą podejmować decyzję wspólnie. W tym wypadku tak się nie stało. Polska głosowała przeciwko tym regulacjom, została przegłosowana, dlatego w mojej ocenie przez taką interpretację zapisów i traktatów europejskich została naruszona polska konstytucja - wyjaśnia Zbigniew Ziobro.

Plany Unii minister nazwał "ideologicznymi szaleństwami", które pozbawiają Polaków dostępu do swobodnej komunikacji, do zakupu samochodów spalinowych czy z silnikiem diesla. Wskazał także, że pomysły te cieszą się "życzliwym wsparciem nowej koalicji rządzącej".

W marcu Rada Unii Europejskiej przyjęła regulacje, które określa bardziej rygorystyczne normy emisji dwutlenku węgla dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. Zakłada ona 100 proc. redukcji emisji CO2 w przypadku nowych pojazdów po 2035 r. Oznacza to, że przepis zakazuje rejestracji nowych samochodów z silnikiem spalinowym od 2035 r. W lipcu br. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa informowała, że Polska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. tego zakazu.