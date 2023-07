Zbrojeniówka chce więcej niż tylko przejęcia fabryki Fiata w Bielsku-Białej

Poszukiwanie nowej przyszłości dla starej fabryki Fiata w Bielsku-Białej ma być elementem większego planu repolonizacji polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Nieco więcej szczegółów powinniśmy poznać już w połowie sierpnia.

Stara fabryka Fiata w Bielsku-Białej wynajmuje dziś powierzchnię wielu podmiotom - nie zawsze związanym z motoryzacją.

Podstawowa działalność zakładu – produkcja silników spalinowych – będzie w najbliższych latach wygaszana i przenoszona poza Unię Europejską, która chce zakazać sprzedaży aut spalinowych.

W połowie sierpnia mogą zostać ogłoszone szczegóły nowego planu dla motoryzacji, którego elementem jest planowane przejęcie zakładu przez Polską Grupę Zbrojeniową (PGZ).

Pół wieku i wystarczy? Jeszcze niedawno wyglądało na to, że w przypadku produkcji motoryzacyjnej w Bielsku-Białej tak właśnie będzie. Teraz okazuje się, że bielski zakład, wyspecjalizowany wcześniej w produkcji małych aut lub części do nich, może radykalnie "zmienić gabaryty"... Bardzo możliwe zresztą, że będzie to dotyczyć nie tylko tej jednej fabryki.

Historia Fiata w Bielsku-Białej oficjalnie rozpoczęła się 22 lipca 1973 roku. Wówczas na taśmie produkcyjnej, obok Syreny, pojawiły się licencyjne modele Fiata 126, które w kolejnych latach zmotoryzowały Polskę.

Fabryka już wówczas była zbyt mała, jak na potrzeby nowoczesnej produkcji (ograniczona drogami i linią kolejową fabryka nie bardzo miała jak się rozrastać) i - wraz z jej rozpoczęciem - ruszyła budowa zakładu nr 2 w Tychach.

W XXI wieku produkcja aut wyprowadziła się z Bielska-Białej

Z czasem to właśnie Tychy stały się produkcyjną stolicą Fiata w Polsce, biura zaś wyemigrowały do Warszawy.

W 1992 roku Fiat przejął polskie zakłady, w których wytwarzano jego modele, a na siedzibę spółki wybrano Bielsko-Białą. Nawet zatem kiedy w 2000 roku z taśmy produkcyjnej fabryki zjechał ostatni maluch i przestała ona być miejscem produkcji samochodów, wciąż była (i do dziś jest) oficjalnym adresem Fiata, a potem koncernu Fiat Chrysler Automobile w Polsce. Musiała być, bo tak stanowiła umowa z rządem. Przez pewien czas żartowano, że po Fiacie w Bielsku pozostał w zasadzie tylko napis nad bramą fabryki i adres w papierach, ale skoro tak zapisano w umowie, to tak musi być...

Trzy lata po przejściu Fiata 126 do historii w bielsko-bialskim zakładzie znowu zagościła motoryzacja – tym razem była to zbudowana (wspólnie z General Motors) fabryka małych, wydajnych silników Diesla. Potem dołączyły do nich jeszcze benzynowe silniki o pojemności 0,9 l.

Dziś już wiadomo, że dni obydwu są w zasadzie policzone – Unia Europejska chce w ciągu kilku najbliższych lat zamknąć rynek dla aut spalinowych. Silniki wewnętrznego spalania powoli zatem znikają także z produkcji. Litrowy silnik Twin Turbo już został wycofany, a małe diesle jeszcze się trzymają, ale możliwe, że za kilka lat linie produkcyjne pojadą tam, gdzie trafiły już linie z likwidowanej w Bielsku-Białej produkcji – do Ameryki Południowej.

Bielska fabryka szuka nowej przyszłości, także poza motoryzacją

Bielska fabryka znowu więc stanęła na rozdrożu. Oczywiście nie jest zionącym pustką pustostanem. Od lat opuszczane przez samochody hale zajmowała inna działalność, często także związana z motoryzacją. Dziś - obok FCA Powertrain Poland - wśród najemców powierzchni w fabryce znajdziemy lotniczą spółkę Avio Polska, chemiczny Henkel Polska, a także - związane z motoryzacją - Cornaglia Polska, Electropoli, Marelli Bielsko-Biała Poland.

W zasadzie nie wiadomo, jak długo to jeszcze potrwa. Kiedy w lutym tego roku gruchnęła wieść o zamknięciu produkcji silników 0,9 Twin Turbo część najemców zaczęła także informować, że nie ma informacji dotyczących możliwości dalszego wynajmowania powierzchni w fabryce po 2025 roku.

Dziś nadal nic nie jest pewne. Możliwości dalszego funkcjonowania tych spółek w fabryce i ich współistnienia z nową, planowaną dla fabryki działalnością będą zapewne jednym z elementów badania due diligence (dogłębna analiza w celu jego wyceny przez inwestora), które ma wkrótce ruszyć. Fabryką ma być zainteresowana Polska Grupy Zbrojeniowa (PGZ), szukająca miejsca do produkcji części dla ciężarowych samochodów dla wojska.

Wydaje się, że najbardziej pewna przyszłości może być spółka Electropoli, która zajmuje się obróbką powierzchniową metali i ma w portfolio wyrobów także produkty dla wojska. Wytwarzająca elementy z metali i plastików dla motoryzacji Cornaglia także może znaleźć miejsce związane z produkcją części do aut ciężarowych.

Dodatkowym atutem Podbeskidzia jest dość mocno rozwinięta w okolicy sieć spółek pracujących dla motoryzacji, takich jak Teksid, Magneti Marelli, Eaton czy Cooper Standard. Dla lokalnych dostawców też mogłaby to być dobra informacja – wymuszana w motoryzacji elektryfikacja wojska nie dotyczy. Tam nadal króluje stary, dobry (w znaczeniu: skuteczny) diesel.

Zapytany o przyszłość zakładu Stellantis Polska, prawny następca FCA i obecny właściciel fabryki, odpowiedział komunikatem informującym, że spółka „na bieżąco analizuje, jak odpowiedzialnie zarządzać transformacją w kierunku pełnej elektryfikacji, której obowiązek narzucono na europejską branżę motoryzacyjną. W związku z tym Stellantis często prowadzi poufne rozmowy z potencjalnymi przyszłymi interesariuszami”.

Nowa przyszłość fabryki w Bielsku to część planu „repolonizacji branży automotive”

Na razie wszystko w tym projekcie jest „tajne łamane przez poufne”. Prawdopodobnie dlatego, że cały plan zapewnienia nowej przyszłości fabryce jest jeszcze na bardzo wstępnym etapie. Realność jego założeń ma dopiero zweryfikować planowane badanie due dilligence.

Według nieoficjalnych informacji nowa przyszłość fabryki w Bielsku-Białej ma być częścią znacznie większego planu „repolonizacji branży automotive”. Więcej szczegółów mamy podobno poznać w połowie sierpnia.

Trzeba jednak pamiętać, że kwestia przejęcia zakładu przez firmy zbrojeniowe to element powtarzający się w narracji dotyczącej fabryki od długiego czasu. Znowu podjęły go związki zawodowe w lutym, kiedy Stellantis ogłosił ograniczenie produkcji i redukcję zatrudnienia.

Kto wie, może w związku z wojną za naszą wschodnią granicą i wymuszoną przez nią większą aktywnością rządu w sferze zamówień na nowy sprzęt dla wojska, tym razem pogłoski o rozwinięciu w Bielsku-Białej produkcji dla armii okażą się prawdziwe...