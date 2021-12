Zbudował fabrykę Opla, teraz zajmie się fabryką Izery

Romuald Rytwiński i Wojciech Mieczkowski to kolejni menedżerowie motoryzacyjni z wieloletnim doświadczeniem w dużych koncernach, którzy dołączają do zespołu Electromobility Poland. Rytwiński budował i rozbudowywał już kilka fabryk samochodów na świecie, m.in. gliwickiego Opla.

Wsparcie budowy fabryki

Electromobility mocno inwestuje w zespół

- Wchodząc do rady nadzorczej spółki, a tym samym angażując się w powstanie Izery, wierzę, że mamy w tej chwili do czynienia z unikatowym momentem na rynku, który umożliwia powstanie i rozwój polskiej marki samochodów elektrycznych. Wiem, z jakimi wyzwaniami będzie musiał się zmierzyć nowy producent wchodząc na rynek i chciałbym swoje doświadczenie w rozwoju koreańskiej marki wykorzystać w tym wymagającym projekcie - mówi Wojciech Szyszko.Zanim jednak ruszy sprzedaż trzeba zbudować fabrykę i uruchomić produkcję. Tu Electromobility Poland chce skorzystać z doświadczenia Romualda Rytwińskiego. W połowie lat 90-tych, mając już za sobą kilkanaście lat pracy w żerańskiej FSO, Rytwiński uczestniczył w procesie wyboru lokalizacji oraz budowy fabryki Opla w Gliwicach. Potem przeszedł do amerykańskich struktur General Motors, gdzie uczestniczył we wspólnym projekcie GM i Toyoty. Od 2000 roku w centrali Opla piastował stanowisko dyrektora ds. wdrażania nowych modeli w segmencie mini. W latach 2002-2008 był dyrektorem zakładu Opel Polska w Gliwicach, skąd przeniósł się do Hiszpanii odpowiadając za lokalne fabryki Opla. W ostatnich latach był odpowiedzialny za produkcję GM w Rosji oraz innych krajach Wspólnoty Niepodległych Państw.- Budowa od podstaw, czy rozbudowa nowoczesnego zakładu produkcji samochodów osobowych to projekty, które miałem okazję już kilkakrotnie realizować w swojej karierze zawodowej. Oczywiście każdy projekt ma swoją specyfikę, ale logika procesu oraz jego skala pozostaje bez zmian - podkreśla Romuald Rytwiński.Jest uważany za menedżera obdarzonego dużą intuicją, szybko podejmującego trafne decyzje i dostrzegającego słabe punktu realizacji. Wydaje się, że wszystko to Izerze bardzo się przyda.Ostatnie tygodnie 2021 roku w ElectroMobility Poland to między innymi intensywny rozwój zespołu. Budowanie lokalnych kompetencji i dalsze rozwijanie pozyskanej technologii to trudne i wymagające wyzwania, które stanowią fundament projektu polskiej marki samochodów elektrycznych.Czytaj także: Skarb Państwa inwestuje w Izerę ćwierć miliarda złotych Podsumowując ostatnie miesiące prezes Piotr Zaremba cieszy się z rozbudowy zespołu o doświadczonych menadżerów, którzy swoje doświadczenie zdobywali w firmach motoryzacyjnych na całym świecie.- Po stronie projektowej niewątpliwie najważniejszym wyzwaniem jest dokończenie negocjacji w sprawie pozyskania platformy technologicznej – kluczowej technologii, która stworzy stabilne podstawy dla budowy trzech modeli aut. Mamy świadomość skali wyzwań jakie stoją przed nami nie tylko w nadchodzącym roku. Mając w zespole tak doświadczonych menadżerów podchodzę do zadań, które przed nami z pokorą, ale również z pełnym optymizmem - twierdzi Piotr Zaremba.