ZF przejmuje niemieckiego producenta cyfrowych tachografów

ZF przejmuje niemiecką firmę Intellic , która opracowuje i dostarcza tachografy cyfrowe. W tym roku montowanie takich urządzeń stanie się obowiązkiem, co powinno przyspieszyć rozwój tego sektora produkcji.

Intellic, z siedzibą w Berlinie, opracowuje i dostarcza tachografy cyfrowe, które są dostępne w 25 krajach Europy.

ZF ma dobrą pozycję, aby stać się w pełni cyfrowym dostawcą usług .

W trzecim kwartale tego roku inteligentne tachografy mają się stać obowiązkowym elementem wyposażenia aut użytkowych.

Intellic Germany GmbH to berlińska firma zajmująca się zaawansowaną technologią tachograficzną. Przejęcie jej przez ZF to element strategii "Next Generation Mobility" tej firmy.

- Włączenie technologii inteligentnych tachografów Intellic do naszego portfolio telematycznego jeszcze bardziej wzmacnia wiodącą pozycję ZF jako dostawcy „kompleksowych rozwiązań” dla producentów pojazdów użytkowych, flot i partnerów branżowych. Jako unikalnie regulowane i zaufane centrum danych, inteligentne tachografy będą odgrywać coraz ważniejszą rolę w ekosystemie transportu drogowego - powiedział Hjalmar Van Raemdonck, szef działu Digital Systems Solutions w dywizji Commercial Vehicle Solutions w ZF.

Cyfrowy tachograf jak "czarna skrzynka" w samochodzie

ZF przypomina, że do trzeciego kwartału 2023 roku producenci pojazdów użytkowych w Europie będą zobowiązani do instalowania w nich inteligentnych tachografów nowej generacji. Do końca 2024 roku urządzenia te całkowicie zastąpią tachografy analogowe.

Według ZF nowoczesne, cyfrowe tachografy będą pełnić rolę "czarnej skrzynki" pojazdu. Zweryfikowane dane będą obejmować wprowadzanie czasów lokalnych, precyzyjne taktowanie w czasie rzeczywistym, bezpieczny Globalny System Nawigacji Satelitarnej (GNSS) oraz interfejs inteligentnego systemu ruchu (ITS).

„Przewiduje się, że pojedyncza, certyfikowana skrzynka będzie w stanie niezawodnie i dokładnie gromadzić i przekazywać dane z szerokiego zakresu czujników pojazdu i źródeł danych, w tym zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) i sygnałów EBS” – podaje ZF w komunikacie.

ZF chce stać się w pełni cyfrowym dostawcą usług

- Wykorzystanie integralności danych inteligentnych tachografów otworzy możliwości w zakresie logistyki, optymalizacji infrastruktury i będzie bazować na niedawno wprowadzonej przez ZF platformie orkiestracji floty cyfrowej SCALAR - dodał Van Raemdonck.

ZF chce stać się w pełni cyfrowym dostawcą usług, dostarczając „kompletny system z jasnymi, mierzalnymi i zweryfikowanymi danymi”. Ma to obejmować wyświetlanie pozostałych limitów czasu jazdy, aby zapewnić zgodność z przepisami. „Oferując wszystkie cyfrowe rozwiązania programowe i sprzętowe, których potrzebują floty z jednego źródła, firma ZF będzie integrować przyszłościowe możliwości z aktualizacjami oprogramowania przez Internet, w taki sam sposób jak aktualizacje tachografu, takie jak czasy jazdy i odpoczynku. Dodając wartość producentom, możliwości tachografu firmy ZF oferują proste rozwiązanie pozwalające na zintegrowanie danych dotyczących prędkości, czasu jazdy i odpoczynku z tablicami rozdzielczymi pojazdów” – informuje ZF.

Firma deklaruje, że integracja zaufanych danych z inteligentnego tachografu z niedawno uruchomioną platformą orkiestracji floty SCALAR umożliwi bardziej efektywne wyznaczanie tras, wysyłanie i planowanie pracy kierowców, co pomoże znacznie zwiększyć wydajność floty.