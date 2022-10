Złe wiadomości. Nie będzie taryfy ulgowej dla Polski

Zdaniem Jakuba Farysia, prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, nie mamy co liczyć na specjalne przepisy – będziemy musieli przejść na napęd elektryczny w takim tempie jak reszta UE.

Europa Centralna będzie wchodziła w elektromobilność wolniej niż Zachodnia, ale nikt nie stworzy dla niej specjalnych przepisów – po roku 2035 silniki spalinowe znikną z rynku.

– Cykl produkcji motoryzacji wróci do normalności, ale na pewno nie stanie się to za pół roku czy rok – mówi Jakub Faryś.

Tradycyjne koncerny motoryzacyjne zmierzą się z wejściem firm technologicznych, takich jak Google, Apple czy Sony w produkcję aut. Bigtechy już zapowiadają własne samochody.

Motoryzacja wciąż jest w trudnej sytuacji, wynikającej m.in. z problemów zaopatrzeniowych wywołanych wcześniej pandemią, a obecnie wojną w Europie. Trwający wciąż kryzys półprzewodnikowy to chyba największy problem, jaki dotknął branżę motoryzacyjną po drugiej wojnie światowej.

– Mam nadzieję, że cykl produkcji motoryzacji wróci do normalności, ale na pewno nie stanie za pół roku czy rok. Ten proces potrwa dłużej. Musimy przy tym poradzić sobie nie tylko z tymi zewnętrznymi wyzwaniami, ale także przejściem na nowe, niskoemisyjne napędy, co będzie wymagało dużych inwestycji – mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Według Jakuba Farysia tradycyjne koncerny motoryzacyjne będą musiały zmierzyć się z nową konkurencją - wejście w ten segment zapowiadają firmy technologiczne, takie jak Google, Apple czy Sony, które chcą produkować własne samochody. To konsekwencja coraz większego znaczenia zaawansowanej elektroniki czy technologii IT we współczesnych autach. Mówi się nawet, że samochód stanie się niedługo "smartfonem na kółkach".

– Oznacza to dla nas dużą zmianę, bo 40 lat temu w ogóle nie było w samochodach oprogramowania, a teraz jest wykorzystywane w bardzo dużym stopniu. Przemysł motoryzacyjny zmienia się, bo musi, ale to wymaga od nas dużego wysiłku i kreatywności – mówi Jakub Faryś.

W kontekście planów produkcji polskiego samochodu elektrycznego Faryś przypomina, że wyprodukowanie pojazdu to jedna rzecz – mając pieniądze można zbudować fabrykę, kupić z rynku podzespoły i usługę skonfigurowania ich w gotowy samochód. Trzeba jednak znaleźć dla niego miejsce na rynku, stworzyć sieć sprzedaży i serwisu.

Nie będzie specjalnych przepisów dla naszej części Europy – to wymagałyby nowego porządku prawnego

UE planuje zaprzestanie produkcji samochodów z napędem spalinowym (a także hybryd) już w roku 2035. Odnosząc się do pojawiających się głosów wzywających do zastosowania derogacji dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, która jest mniej rozwinięta od krajów zachodnich i będzie miała znacznie większe trudności w przejściu na nowe napędy, Jakub Faryś jest raczej pesymistą.

– Jesteśmy znacznie mniej zamożni od takich krajów, jak Holandia, Francja czy Niemcy, więc rozwój elektromobilności, a nawet przechodzenie na nowsze generacje samochodów będzie u nas wolniejsze niż w tamtych krajach. Nie sądzę, żeby pojawiły się jakieś specjalne rozwiązania prawne dla Europy Centralnej, bo to by wymagało stworzenia zupełnie innego porządku prawnego dla części krajów członkowskich. Myślę, że będziemy musieli dostosować się do pomysłów, jakie ma Komisja Europejska i w 2035 nie będziemy mogli w praktyce kupić i zarejestrować czysto spalinowego samochodu – mówi Jakub Faryś.

To samo dotyczy innego pomysłu – by pozwolić w krajach naszego regionu dłużej sprzedawać hybrydy plug-in, ale za pomocą geolokacji wymusić, by w mieście jeździły z napędem elektrycznym, a spalinowy mogły wykorzystywać tylko poza miastami, gdzie mogą być problemy z dostępnością sieci ładowania.

Automatyczne przełączanie rodzaju napędu przy pomocy geolokacji to na razie odległa przyszłość

– Pomysł, by ustawodawca mógł kontrolować, czy jeździmy na silniku spalinowym, czy elektrycznym, jest na tyle skomplikowany w zastosowaniu i dyskusyjny z punktu widzenia regulacji różnych krajów, że chyba nie ma wielkich szans powodzenia – uważa Jakub Faryś.

Pomysł ten niektórzy członkowie branży automotive chcieliby wprowadzić wraz z normą Euro 8. Według Jakuba Farysia termin jej ewentualnego wprowadzenia jest zbyt odległy, by poważnie o niej rozmawiać – najpierw wejdzie norma Euro 7, która ma spowodować, że motoryzacja przestanie inwestować w rozwój silników spalinowych i przeniesie fundusze na badania nad napędami elektrycznymi.