Dystrybutor opon, firma Oponeo.pl zanotowała w październiku 2023 roku 41-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu rocznym, dzięki rozpoczęciu sezonu wymiany opon. Kwotowo tegoroczne przychody okazały się znacząco wyższe niż te notowane w poprzednich latach.

Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych bydgoski dystrybutor opon - Oponeo.pl - szacuje październikowe przychody w 2023 roku na prawie 266 mln zł, więcej o 41 proc. niż przed rokiem i o 45 proc więcej niż w październiku roku 2021.

Statystycznie firma najwięcej opon sprzedaje właśnie w październiku i listopadzie, gdy rusza w Polsce sezon wymiany opon w zimowe.

Przy utrzymaniu wysokiej dynamiki sprzedaży istnieje duża szansa na pobicie przez spółkę rekordowego pod względem przychodów roku 2022 (wyniosły wówczas 1,4 mld zł).

Poprzednie miesiące z niską dynamiką, październik przyniósł boom w branży oponiarskiej

Oponeo. pl podało, że wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży w październiku 2023 roku wynosi 265,8 mln zł, co oznacza wzrost o 41 proc. w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w październiku 2022 roku (189 mln zł). Narastająco, przychody za dziesięć miesięcy 2023 roku ukształtowały się na poziomie 1,092 mld zł, co stanowi 12 proc. wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego (wyniosły 974 mln zł).

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w październiku 2023 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki.

Dla porównania, we wrześniu 2023 roku wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży wyniosła 84 mln zł (mniej o 23 proc. rok do roku). Narastająco przychody od stycznia do 30 września 2023 roku ukształtowały się wówczas na poziomie 826,6 mln zł, co stanowiło 5 proc. wzrost rok do roku.

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych we wrześniu 2023 roku był spadek liczby zamówień wynikający głównie z utrzymujących się wysokich temperatur, które nie sprzyjały rozpoczęciu sezonu wymiany opon na zimowe.

W sierpniu 2023 roku przychody wyniosły 70 mln zł (więcej o 4 proc. rok do roku). Narastająco przychody ukształtowały się na poziomie 743 mln zł (wzrost o 10 proc. rok do roku).

Ponad 40 proc. większa sprzedaż niż rok i dwa lata temu

Znacząca poprawa sprzedaży w październiku 2023 roku nastąpiła także w ujęciu rocznym. W październiku 2022: roku przychody wyniosły 189 mln zł. Narastająco ukształtowały się wówczas na poziomie 974 mln zł, co pozwoliło finalnie zanotować 1,4 mld zł przychodów w całym 2022 roku, który okazał się najlepszym w historii spółki. W analogicznym okresie roku 2021 grupa Oponeo.pl zanotowała przychody w wysokości 862 mln zł.

Powyższe pozwala zakładać, że bieżący, 2023 rok może okazać się rekordowy dla spółki, ale wszystko zależeć będzie od sprzedaży w statystycznie najlepszym listopadzie i grudniu. Po dziesięciu miesiącach sumaryczne przychody przekraczają miliard złotych.

Oponeo wyceniana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na 590 mln zł. Grupa Oponeo.pl jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy.

Największymi akcjonariuszami Oponeo.pl są: Dariusz Topolewski (20,82 proc.), Ryszard Zawieruszyński (19,98 proc.) oraz Generali OFE (16,15 proc.).