Zmasowana krytyka hybryd plug in

Badania Instytutu Fraunhofera wskazały na liczne minusy hybryd typu plug in, w tym przede wszystkim na niewłaściwe ich użytkowanie, co powoduje, że emitują znacznie więcej CO2, niż twierdzą producenci. Autorzy opracowania sugerują zmiany w budowie i w rodzaju subsydiów dla tych aut. Organizacje wspierające elektromobilność, odwołując się do wspomnianego badania i własnych dochodzeń, mówią jednak o skandalu na miarę dieselgate i nawołują do rezygnacji z subsydiów w ogóle...

Obie organizacje za podstawę porównań przyjęły testy metodą NECD, której od dawna zarzucano niewielki związek z rzeczywistością i tego powodu zamieniono ją w ubiegłym roku na metodę WLTP - stworzoną tak, by bardziej odpowiadała rzeczywistym warunkom jazdy. Sama zmiana spowodowała zniknięcie z rynku wielu wersji silnikowych, które okazały się emitować zbyt wiele zanieczyszczeń. IF zaznacza, że przekroczenia hybryd plug-in są podobne w obu metodach testowych, ale tego nie wykazuje – pokazuje tylko wyniki NEDC.FPPE podaje, że podczas gdy producenci samochodów obwiniają klientów za nadmierne używanie silnika, to obecnie sprzedawanym modelom PHEV często brakuje niezbędnej mocy, zasięgu lub prędkości ładowania. Na przykład dwa z trzech testowanych samochodów, BMW X5 i Volvo XC60, w ogóle nie mają funkcji szybkiego ładowania. Według instrukcji obsługi Outlandera silnik może się uruchomić, jeśli akumulator jest za gorący lub za zimny, w przypadku, kiedy zastosuje się szybkie przyspieszenie lub jeśli działa klimatyzacja.Czytaj także: Sprawdziliśmy, dlaczego elektrycznym autem w Polsce jeździ się źle Prawdę mówiąc, taka jednak miała być idea hybryd plug-in: kiedy jeździsz w mieście czy na krótkich odcinkach, wykorzystujesz silnik elektryczny, a po powrocie do domu masz całą noc na kolejne doładowanie akumulatorów; kiedy natomiast ruszasz w trasę, robisz to na silniku spalinowym. Taki sposób na to, by mieć samochód elektryczny w mieście i spalinowy na dalsze wyjazdy, w czasie których nie trzeba się martwić niedostateczną wielkością sieci stacji ładowania.Brytyjski Transport & Environment uderza w hybrydy, bo obawia się, że te samochody mogą zostać wyłączone z planowanego przez Wielką Brytanię na 2035 rok zakazu sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi. Nawołuje więc, żeby traktować je tak samo jak „zwykłe” samochody spalinowe.- Powinniśmy w Polsce jak najszybciej zrezygnować z 50-procentowej ulgi w podatku akcyzowym, którą obecnie otrzymują wszystkie samochody hybrydowe. W dzisiejszych czasach, kiedy samochody elektryczne są powszechnie dostępne i stają się coraz tańsze, nie ma uzasadnienia dla subsydiowania samochodów z silnikami spalinowymi - uważa Rafał Bajczuk.Według ekologów sprzedaż hybryd typu plug-in ułatwia producentom samochodów spełnienie unijnych norm emisji CO2, ponieważ pojazdy PHEV są dodatkowo punktowane. T&E uważa, że Unia Europejska powinna zakończyć to osłabianie regulacji w przyszłym roku, podczas przeglądów celów redukcji emisji z samochodów na 2025 i 2030 rok.Instytut Fraunhofera nie jest tak radykalny, jak organizacje lobbujące na rzecz transportu elektrycznego. Wskazuje wiele zmian koniecznych dla poprawy sytuacji. Postuluje, aby subsydia dla hybryd PHEV były uzależnione od zasięgu w trybie elektrycznym, a nawet więcej – by stworzyć takie mechanizmy, które pozwolą rozliczyć dopłaty wówczas, gdy samochody te będą wykorzystywane zgodnie z założeniami, a więc kiedy dystans pokonywany w trybie elektrycznym w warunkach rzeczywistych będzie odpowiadał zakładanemu przy homologowaniu samochodu. W przypadku samochodów firmowych subsydia - postuluje - powinny być także uzależnione od zapewnienia przez firmę użytkownikom warunków do ładowania samochodów.Zdaniem instytutu należy także zwiększyć zasięg aut w trybie elektrycznym – z obecnych 50 km „średnio” do 90 km, bo to lepiej oddaje codzienne przejazdy tych sanochodówakże obniżyć moce montowanych w tych samochodach silników spalinowych.Dziś napęd plug-in jest często stosowany przez producentów w dużych limuzynach czy modelach SUV - równolegle z bardzo mocnymi silnikami spalinowymi. To pozwala zmniejszyć ich uciążliwość dla środowiska, jeśli są dobrze pożytkowane. W przeciwnym wypadku, kiedy nie korzysta się z doładowywania i napędu elektrycznego, system plug-in służy jedynie do tego, by „ukryć” ich rzeczywiste spalanie. W tym wypadku IF ma rację – trzeba zmniejszać moce silników.Oprócz "kija", IF namawia także na zastosowanie "marchewki" - w postaci zmniejszania kosztów ładowania, przy jednoczesnym podnoszeniu cen benzyny, a także stworzenia takiego typu opodatkowania użytkowania tych samochodów, by częstsze wykorzystywanie napędu elektrycznego było bardziej opłacalne.Gdybym miał się do tego dorzucić, wskazałbym także na obowiązek montowania w samochodach instalacji umożliwiających ładowanie w szybkich ładowarkach. Dziś nie wszystkie hybrydy plug-in to mają, co skutecznie ogranicza możliwości wykorzystywania ich w trybie elektrycznym – podczas wyjazdu w dalszą trasę nie ma szans ich doładować, aby choć część dystansu przejechać bez spalin.Sprzedaż aut typu plug-in szybko rośnie, a producenci często wykorzystują je do zmniejszenia „na papierze” wielkości emisji np. ciężkich pojazdów SUV. Wprowadzenie zaleceń Instytutu Fraunhofera mogłoby skierować te pojazdy w stronę zastosowania, do jakiego powinny być tworzone – łączenia zalet samochodów elektrycznych w codziennej eksploatacji w miastach z długimi zasięgami samochodów spalinowych, kiedy potrzebujemy wyjechać w trasę, nie martwiąc się ogólnym brakiem ładowarek czy zbyt wolnym ładowaniem w istniejących.