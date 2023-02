Zmiany w motoryzacji będą nas kosztować tysiące miejsc pracy

Przedstawiciele stowarzyszeń przemysłu motoryzacyjnego wystąpili do ministra Waldemara Budy z propozycją stworzenia kontraktu branżowego. Uważają, że w obliczu zmiany napędów, a więc także rodzaju potrzebnych części motoryzacyjnych, branża wymaga regulacyjnego wsparcia.

Przedstawiciele branży motoryzacyjnej zwracają uwagę, że przy zmianie napędów stracą „rentę” wynikającą z doświadczeń w produkcji części dla napędów spalinowych, a kilka czynników pogarsza ich konkurencyjność.

Kontrakt dla motoryzacji miałby dotyczyć wyłącznie zakładów produkcyjnych i służyć ochronie miejsc pracy oraz zwiększeniu efektywności polityki przemysłowej.

Branża apeluje także o wsparcie eksportu na inne kontynenty, w związku z planami wstrzymania sprzedaży aut spalinowych w Europie.

„Widzimy konieczność podjęcia wspólnych działań, które w wyniku otwartego dialogu mogą stworzyć podwaliny pod Strategię Produktywności 2030 – Kontrakt Branżowy dla Przemysłu Motoryzacyjnego” - napisali sygnatariusze listu.

Podpisali się pod nim przedstawiciele 6 stowarzyszeń branży motoryzacyjnej: Paweł Wideł, wiceprezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, Jakub Farys, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Janusz Kobus, prezes Polskiej Izby Motoryzacji, Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, Adam Sikorski, prezes Polskiej Grupy Motoryzacyjnej oraz Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

Przedstawiciele branży przypomnieli, że generuje ona ponad 10 proc. PKB Polski i zatrudnia bezpośrednio ponad 250 tys. pracowników. Jest też ważnym uczestnikiem naszego eksportu. Według części ekspertów te dwa aspekty mogą być szczególnie zagrożone.

Rozwinięte kompetencje w napędach spalinowych nie działają w przypadku zmiany napędu

- Polska jako producent części ma bardzo dobrą opinię i dobrze rozwinięte kompetencje, ale w zakresie produkcji części i podzespołów do samochodów z napędami spalinowymi. Napędy elektryczne są dla nas nowością w podobnym stopniu, jak dla innych państw w Europie, więc w przypadku zmiany napędów nasze poprzednie doświadczenie i kompetencje przestają się liczyć - mówi Jakub Faryś.

- Co gorsza - w porównaniu z czasami, w których rozwijaliśmy produkcję części do aut spalinowych, straciliśmy częściowo atut niższych kosztów siły roboczej, a dużym problemem staje się również droga energia. W tym przypadku mamy zresztą kolejny problem - producenci samochodów dążą do zeroemisyjności na etapie produkcji i będą wymuszali także u swoich dostawców korzystanie z zielonej energii. Tymczasem w Polsce dostęp do niej jest problemem - dodaje.

Przedstawiciele branży zwracają uwagę na potrzebę zachowania jej konkurencyjności, co ich zdaniem wymaga otwartego dialogu przemysłu motoryzacyjnego w Polsce z administracją publiczną.

„Należy (…) mieć na uwadze, że dziś przemysł motoryzacyjny z jednej strony boryka się z problemami spowodowanymi pandemią, kryzysem w łańcuchach dostaw i kryzysem energetycznym, będącym efektem wojny w Ukrainie, a z drugiej strony przechodzi spektakularną zmianę związaną z transformacją w kierunku napędów nisko- i zeroemisyjnych” - czytamy w liście.

Zmiany w motoryzacji mogą kosztować polski przemysł utratę 50 000 miejsc pracy

Według szacunków firm konsultingowych i stowarzyszeń branżowych 30 proc. dostawców motoryzacji spodziewa się problemów w związku z tą transformacją. W Unii Europejskiej może ona spowodować likwidację pół miliona miejsc, z czego w Polsce ponad 50 000.

Janusz Kobus podkreśla, że kontrakt dla motoryzacji miałby dotyczyć wyłącznie zakładów produkcyjnych i służyć ochronie miejsc pracy oraz zwiększeniu efektywności polityki przemysłowej.

- Wypracowanie i wprowadzenie kontraktu będzie wymagało współpracy wielu resortów. Oczywiście głównym prowadzącym powinno być Ministerstwo Rozwoju i Technologii, ale ze względu na szerokość tematyki trzeba będzie zaangażować inne resorty - mówi Janusz Kobus.

Adresatem listu jest Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, ale wśród osób, które otrzymały ten list, znaleźli się także wicepremier Jacek Sasin i szefowie resortów infrastruktury, finansów, funduszy i polityki regionalnej oraz klimatu i środowiska.

Trzeba wesprzeć przemysł, ale także eksport poza Europę

Branża przewiduje stworzenie 4 grup roboczych. Pierwsza ma się zająć kwestiami związanymi z inwestowaniem, a także nakładami na badania i rozwój. Druga będzie poświęcona problemom związanym z Zielonym Ładem i gospodarką obiegu zamkniętego. Miałaby się zająć m.in. kwestiami dotyczącymi własnej generacji energii przez zakłady produkcyjne, takimi jak linie bezpośrednie między OZE a odbiorcami. Dwie kolejne grupy miałyby się zająć problemami związanymi z kapitałem ludzkim i wprowadzaniem technologii Przemysłu 4.0.

- W związku z tym, że w Unii Europejskiej planowane jest zamknięcie w ciągu kilkunastu lat sprzedaży aut z silnikami spalinowymi, trzeba pomyśleć o wsparciu eksportu na inne kontynenty. Umowy handlowe, które podpisywała UE, są naiwne i nie zapewniają naszym wyrobom takiego samego dostępu na rynki eksportowe, jaki mają wyroby importowane do UE z tamtych krajów - mówi Janusz Kobus.