Zmiany w rejestracji samochodów używanych. Jedni się cieszą, inni mają powody do zmartwień

Wchodzą nowe przepisy dotyczące rejestracji samochodów używanych. Cieszą się samorządy, bo będą miały dodatkowe wpływy, narzekają m.in. firmy leasingowe i komisy samochodowe.

Parlament zakończył prace nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. W trakcie prac w Sejmie nieoczekiwanie dodano do niej zmianę w prawie o ruchu drogowym ważną dla rynku aut używanych i firm posiadających duże floty.

Zamiast przez internet trzeba iść osobiście. I to dwa razy

Jak informuje serwis Business Insider Polska, Za sprawą nowelizacji nabywca używanego pojazdu zarówno firma, jak i osoba fizyczna, zamiast składać bezpłatne zawiadomienie o nabyciu przez internet w ciągu 10 minut, będzie musiał udać się do wydziału komunikacji starostwa powiatowego i zarejestrować auto. Często dwukrotnie.

- Najpierw, aby uzyskać pozwolenie czasowe, a potem dowód rejestracyjny - tłumaczy Magdalena Kawczyńska, szefowa działu prawnego w LeasePlan Fleet Menagment, cytowana przez Business Insider.

Cały proces będzie wymagał kilku godzin, a czasami także przebycia kilkudziesięciu kilometrów.

Ponadto koszt rejestracji wynosi od 67,50 zł lub 161,50 zł - jeśli są zmieniane tablic rejestracyjne.

Po co takie zmiany? Zdaniem Business Insidera tego nikt nie powie wprost, ale chodzi o pieniądze. W Polsce co roku właściciela zmienia ok. 2,2 mln aut. Zakładając, że wszystkie nie wymagają zmiany tablic, to budżety samorządów zyskają 148 mln zł. Gdy w grę będzie wchodziło wydanie nowej tablicy rejestracyjnej, kwota będzie wyższa. Obecnie samorządy nie dostają ani złotówki za zgłoszenie.

Łatwiej, prościej, szybciej i bardziej aktualnie

Serwis podkreśla, że w Sejmie zamianę uzasadniano inaczej. Ma ograniczyć obowiązki po stronie obywateli, uprościć i skrócić procedury administracyjne, zapewnić aktualność danych właścicieli aut w centralnej ewidencji pojazdów, na której bazuje m.in. policja i inne służby, by rozwiązać problem nakładania mandatów na osoby, które już nie są właścicielami pojazdów.

Ponadto właściciele często zgłaszają samo nabycie pojazdu, ale już go nie przerejestrowują, bo sądzą, że zgłoszenie jest ich jedynym obowiązkiem. Tyle że nikt nie przewidział wszystkich skutków. A nowy przepis ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

Teraz ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.