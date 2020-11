Zmienić nie zawsze oznacza poprawić. Elektromobilność zrobi krok w tył?

W skierowanym do konsultacji projekcie nowelizacji rząd chce m.in. ułatwić montowanie ładowarek w dużych wspólnotach mieszkaniowych i usprawnić procedury przyłączeniowe ogólnodostępnych stacji ładowania. Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych część poprawek cofa jednak transformację transportu i zwiększa nasze zapóźnienie względem reszty Unii Europejskiej.

Wniosek o instalację ładowarki w dużej wspólnocie mieszkaniowej będzie mógł być odrzucony jedynie w ściśle określonych wypadkach.

Autobusy oraz pojazdy napędzane wodorem o masie powyżej 3,5 tony mają być zwolnione z opłat autostradowych i e-myta.

Konsultacje publiczne projektu nowelizacji mają trwać do 11 grudnia br.

Transport przede wszystkim

PSPA wskazuje, że w latach 2005-2017 w Polsce doszło do znacznego wzrostu emisji CO2 z sektora transportowego (o 76 proc.), podczas gdy w UE w tym samym okresie emisja spadła o 3 proc.



- Elektromobilność jest podstawowym instrumentem ograniczającym negatywny wpływ transportu na środowisko. Bez konsekwentnego wspierania tego rynku wzrost liczby pojazdów zeroemisyjnych pozostanie na niskim poziomie. Na początku listopada br. w Polsce zarejestrowanych było 8,6 tys. pojazdów w pełni elektrycznych, a stacji ładowania funkcjonowało 1,3 tys. Jesteśmy w tyle Europy - mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA i wiceprezydent The European Association for Electromobility.



Zgodnie ze strategią „Zielonego Ładu”, Unia Europejska, z trzeciego największego emitenta gazów cieplarnianych na świecie, ma w 2050 r. stać się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie.



- Osiągnięcie tego celu wymaga podjęcia zdecydowanych działań w sektorze transportu. Dynamiczny rozwój rynku EV może wpłynąć na redukcję przez Polskę emisji w obszarze non-ETS - twierdzi Maciej Mazur i dodaje, że proponowane regulacje nie idą w tym kierunku. - W tygodniu, w którym rząd Wielkiej Brytanii potwierdził wprowadzenie od 2030 r. zakazu sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi, Polska zaproponowała Strefy Czystego Transportu, które są regresywne i wypaczają sens ich tworzenia - komentuje Maciej Mazur.



Zdaniem PSPA krokiem w dobrym kierunku jest wprowadzenie możliwości ustanowienia strefy przez każdą gminę (znika kryterium liczebności) i likwidacja ograniczenia ich powierzchni do terenu śródmiejskiej zabudowy.



Zmiany zbyt późne



- Ustawowe prawo wjazdu do strefy dla pojazdów napędzanych LPG sprawi, że strefa „czystą” będzie tylko z nazwy. Podobnie „progresywność”, tak jak została rozpisana w nowym art. 68i, uzależniającym prawo wjazdu w określonych latach od spełnienia przez pojazd norm emisji EURO - poczynając od EURO 4 w latach 2021-2025 - jest de facto regresywnością, uwstecznieniem działań podejmowanych w Polsce na rzecz redukcji emisji. Jeżeli dodać do tego datę wejścia w życie obowiązku tworzenia stref przez miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, wyznaczoną dopiero na 2030 r., czyli za prawie dekadę, wypadamy ze swoimi planami blado na tle Europy – ocenia Joanna Makola, kierownik projektu „Biała Księga Elektromobilności”.