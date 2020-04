Zobacz, jak Opel Gliwice przygotował się do wznowienia pracy

Fabryki motoryzacyjne w Europie powoli restartują produkcję. Gliwicki Opel także się przygotowuje. Produkcja aut prawdopodobnie spadnie nie tylko ze względu na zmiany, wymuszane w fabrykach przez związane z epidemią koronawirusa wymogi higieniczne.

Ważnym elementem stała się również zmiana schematu wentylacji wydziału montażu - tak, by "zużyte" powietrze było wyrzucane w większej liczbie cykli. Dotychczas część - po przefiltrowaniu - wracała na halę, co zmniejszało koszty ogrzewania.Czytaj także: W Polsce ruszają trzy zakłady Volkswagena. To droga do ożywienia kolejnych firm Fabryka Opla wstrzymała pracę już 18 marca - wcześniej niż inne zakłady motoryzacyjne. I wygląda na to, że ruszy później... Z drugiej strony warto pamiętać, że jednym z powodów zamknięcia fabryk samochodów w Europie były problemy z utrzymaniem łańcuchów dostaw przy obostrzeniach transportowych, szczególnie w transporcie międzynarodowym (z czym nadal mogą być problemy). Przede wszystkim jednak lockdown w prawie całej Europie niemal całkowicie zgasił motoryzacyjny rynek.Po restarcie skrócenie zmian (nie tylko u Opla, bo podobne kroki zapowiadali także inni producenci), a w niektórych przypadkach - także możliwe spowolnienie pracy linii produkcyjnych (o takich działaniach mówiła część producentów na początku epidemii, kiedy wprowadzała pierwsze środki zwiększające bezpieczeństwo) spowoduje zmniejszenie produkcji samochodów.Samochody osobowe należą do pierwszych "ofiar" kryzysów – większość z nas czymś jednak jeździ i w trudnych czasach znacznie dłużej się zastanawia nad wydaniem niemałych w końcu pieniędzy na samochód.W czasie poprzedniego kryzysu produkcja samochodów osobowych w Unii Europejskiej spadła z ponad 16,5 mln w 2007 roku do 13,5 mln w roku 2009 i dopiero w roku 2016 udało jej się wrócić powyżej tej pierwszej liczby.I wspomniane konsekwencje mogą być przyczyną znacznie poważniejszych problemów niż strata 2 mln aut, jakie - według europejskiego stowarzyszenia producentów aut ACEA - nie zostały wyprodukowane w UE i Wielkiej Brytanii z powodu dotychczasowych przerw w produkcji.