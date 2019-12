Związki kontra dyrekcja. Zmiany w gliwickim Oplu budzą wiele kontrowersji

Zmiany w gliwickim zakładzie Opla to nie tylko radosne oczekiwanie na nową produkcję, ale także obawy załogi o dalszy los. Związki zawodowe alarmują, że warunki pracy w nowym zakładzie są utrzymywane w tajemnicy i pracownicy boją się, że będą one gorsze niż obecnie.

- Nie będziemy produkowali aut w niedziele. W tym dniu pracują tylko służby utrzymania ruchu, bo to dzień na serwisowanie maszyn. Nie da się także w motoryzacji, zwłaszcza np. na montażu zrobić dwunastogodzinnego dnia pracy, bo ludzie zaczynają robić błędy. To się odbija na jakości, a na to nie możemy sobie pozwolić – wyjaśnia Andrzej Korpak.Czytaj także: Nowa spółka zatrudnia pracowników Opla w Gliwicach. Związkowcy widzą problemy Mariusz Król zauważa także, że właściciel spółki mówi o przejęciu wszystkich pracowników, tymczasem już wiadomo, że w przyszłym roku zakład zmniejszy produkcję o kolejną zmianę, a to oznacza zwolnienia.– Nowa spółka otrzymała grant za stworzenie 300 miejsc pracy, tymczasem więcej ich zostanie zlikwidowanych w Oplu, zanim ruszy produkcja dostawczych aut – mówi Mariusz Król.- Nie chodzi o to, że ma być 300 osób więcej niż w Oplu. Nowy zakład ma zatrudnić co najmniej 300 osób, a my będziemy potrzebowali 1500. W pierwszym roku produkcji będziemy potrzebowali wszystkich tych pracowników, którzy są teraz. Obecnie mamy 1400 osób i z tego 200 – 250 faktycznie może czuć się zagrożonych – przyznaje Andrzej Korpak i pyta, kto miałby finansować ludzi, którzy nie mają co robić przez 1,5 roku?Pracownicy mogą odejść z Opla i wziąć około 100 tys. odprawy, a potem mogą wrócić, ale już na stawkach, jakie dostanie nowo przyjmowany pracownik, więc to jest pewna strata. Podobnie jak w poprzednich latach spadku produkcji i zapotrzebowania na pracowników, Opel stara się ich „przechować” znajdując dla nich pracę w innych zakładach grupy.- Obecnie mamy około 100 osób pracujących w innych zakładach Opla za granicą. Setka osób jest także zatrudniona w Gliwicach. Na pierwszy kwartał mamy zapotrzebowanie na tych ludzi, potem trzeba będzie szukać dalej – mówi Andrzej Korpak.Według niego nowy zakład będzie potrzebował obecnych pracowników. - Bez obecnych pracowników nie zrobimy nowego samochody, który jest jeszcze bardziej skomplikowany niż obecny. Gwarantujemy, że wszyscy, którzy będą zatrudnieni w firmie w roku 2021 będą przejęci do nowej firmy z takim samym poziomem wynagrodzeń i z zaliczonym stażem pracy z Opla – mówi Andrzej Korpak.