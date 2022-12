Związkowcy: zwolnienia w zakładach MAN Bus z ominięciem prawa

W zakładach MAN Bus w Starachowicach prace ma stracić 860 osób. "Planowane ograniczenie zatrudnienia nie jest poprzedzone realizacją żadnej procedury przewidzianej przepisami polskiego prawa" – uważa zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność.

Solidarność: zarząd MAN BUS uchyla się od obowiązkowych procedur

Zdaniem związkowców, wszystko wskazuje na to, iż pracodawca uchylił się w tej sytuacji "od prawem przewidzianych procedur przy tak potężnych redukcjach zatrudnienia, masowo korzystając z usług agencji zatrudnienia i z umów na czas oznaczony". W oświadczeniu zaznaczono, że według informacji organizacji związkowych, chodzi w sumie o ok. 1200 osób nie mających trwałych stosunków pracy w tej firmie.

"Ten sposób omijania ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych, pomija związki zawodowe jako prawną stronę dialogu wewnątrzzakładowego, a tym samym uniemożliwia zawarcie porozumienia: pracodawca - związki zawodowe, regulującego procedurę zwolnień i ewentualne gratyfikacje dla objętych zwolnieniem pracowników. Tak masowe angażowanie agencji zatrudnienia i nie mniej masowe forsowanie umów na czas oznaczony ma na celu m.in. tzw. wolną amerykankę, pozbywając się bez konsekwencji pracowników" - podkreślił przewodniczący świętokrzyskiej Solidarności Waldemar Bartosz. Dodał, że "niszczona jest w ten sposób ustrojowa zasada równowagi stron w zbiorowych stosunkach pracy".

"Pracownicy w tej sytuacji są bezbronni, bo ich przedstawiciel - związki zawodowe, nie mogą uczestniczyć w zakładowym dialogu społecznym" - zaznaczył Bartosz.

"Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" stoi na stanowisku, iż proceder omijania prawa nie może być obojętny również dla władz państwa polskiego. Prawne regulacje istnienia i działania agencji zatrudnienia przewidują angażowanie ich do prac tymczasowych. Łamanie tej zasady jest pogwałceniem prawa i przede wszystkim szkodzi sprawom pracowniczym" - podkreślili związkowcy w oświadczeniu.

MAN BUS restrukturyzuje dział autobusów, bo spada sprzedaż

Firma MAN Truck and Bus SE w przesłanym w listopadzie do mediów oświadczeniu poinformowała, że przyjęła kompleksowy pakiet działań mających na celu restrukturyzację działalności w obszarze autobusów. Wskazano, że sprzedaż w tym obszarze spadła z około 7400 pojazdów w 2019 r. do około 4600 w 2021 r. Natomiast w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. sprzedano około 2800 autobusów.

"Ze względu na pogorszenie się ogólnej sytuacji gospodarczej spowodowane wojną na Ukrainie i związany z tym wzrost kosztów materiałów i energii, w perspektywie krótko- i średnioterminowej nie można spodziewać się znaczącej poprawy sytuacji rynkowej i sprzedażowej, a tym samym rozwoju działalności autobusowej. Z tych względów konieczne jest pilne dostosowanie struktury tego obszaru biznesowego" - przekazała w wówczas spółka.

Aby w dalszym ciągu móc elastycznie reagować na wymagania rynku, szczególnie w Europie, obie fabryki autobusów firmy - w Ankarze (Turcja) i Starachowicach (Polska) - będą kontynuować produkcję. Jak jednak zastrzeżono, będzie to wymagało dostosowania dziennych mocy produkcyjnych do aktualnego rozwoju sytuacji na rynku.

Fabryka autobusów MAN w Starachowicach zatrudnia ok. 3500 pracowników

"W polskim zakładzie produkcyjnym w Starachowicach w przyszłości ma być produkowanych osiem jednostek autobusowych dziennie zamiast obecnych dwunastu" - wyjaśnił cytowany w komunikacie Michael Kobriger, członek zarządu ds. produkcji i logistyki w MAN Truck and Bus SE. "To planowane zmniejszenie mocy produkcyjnych zmusi nas do zlikwidowania 860 miejsc pracy w zakładzie w Starachowicach" - dodał Kobriger.

Fabryka autobusów MAN w Starachowicach zatrudnia ok. 3500 pracowników. MAN TRUCK & BUS Polska działa w kraju od ponad 20 lat. Firma poza niskopodłogowymi autobusami miejskimi, produkuje m. in. pojazdy ciężarowe - w podkrakowskich Niepołomicach.