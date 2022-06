Zwolennicy "elektryków" cieszą się z końca spalinowej motoryzacji

8 czerwca Parlament Europejski głosował w sprawie nowych norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych. W głosowaniu plenarnym poparto propozycję, która zakłada, że do 2035 redukcja emisji CO2 z silników osiągnie 100 proc. Zerowa emisja oznacza, że po 2035 roku w Unii nie będzie można sprzedawać nowych samochodów spalinowych.

Koniec ery silników spalinowych to dobra informacja dla kierowców. Decyzja Parlamentu wyznacza jasny kierunek rozwoju branży motoryzacyjnej - ocenia Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Jeszcze przed decyzją większość koncernów deklarowało przestawienie 100 proc. produkcji na elektryki. Duża część producentów - 12 marek, m.in. Fiat, Opel, czy Ford - już do 2030 r. zamierza odejść od produkcji samochodów spalinowych.

Dla osób kierujących samochodami w Europie decyzja parlamentu jest ważna - pomoże w szybszym obniżaniu cen samochodów elektrycznych i zwiększy ich dostępność.

W ocenach analityków, elektryczny transport to niższe koszty - elektryczne auta są tańsze w eksploatacji. Przejechanie 100 km samochodem elektrycznym kosztuje ok. 12 złotych (średnia dla najpopularniejszych modeli, przy założeniu ceny 0,80 zł za kWh). Przejechanie 100 km samochodem spalinowym kosztuje obecnie ok. 46 złotych ( przy założeniu średniego spalania 6l/100 km i cenie paliwa 7,75 zł za litr).

W skali całej gospodarki oznacza to wielką oszczędność. Dzisiaj na import ropy Unia Europejska wydaje ponad 200 mld euro rocznie. Elektryfikacja pozwoli też na uniezależnienie się od importu paliw kopalnych i podatności na wahania ropy na rynkach światowych.

Jak wskazuje Hubert Różyk z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, to dobra decyzja dla Polski, która już dzisiaj jest ważnym państwem na mapie nowego przemysłu motoryzacyjnego. W 2021 r. prawie 3 proc. wartości całego polskiego eksportu stanowią akumulatory litowo-jonowe. - To największy produkt eksportowy branży motoryzacyjnej - wartość zagranicznej sprzedaży w 2021 osiągnęła 6,6 mld euro. Polska gospodarka zarabia na tym więcej niż na eksporcie samochodów spalinowych. Jesteśmy też liderem w budowie szybkich ładowarek i autobusów elektrycznych. 100-proc. dekarbonizacja wzmocni ten trend - mówi Hubert Różyk.

Hubert Różyk dodaje, że przestawienie branży motoryzacyjnej na elektryczne tory to dobra wiadomość. - W elektryfikacji tkwi potencjał innowacji, stworzy tysiące nowych miejsc pracy. To zmienia przemysłową mapę Europy i jest niepowtarzalną szansą dla Polski. Nie ma dzisiaj produkcji aut elektrycznych na kontynencie bez ogniw do baterii produkowanych w Polsce. Gospodarczo Polska zyska na zmianach.

- Możemy odetchnąć z ulgą - dosłownie, decyzja Parlamentu wyznacza ważną datę dla procesu dekarbonizacji transportu. Będzie to miało wpływ na jakość powietrza w Polsce. Samochody zeroemisyjne będą zastępowały spalinowe na ulicach miast. W miastach transport odpowiada za większość emisji zanieczyszczeń. W samej Warszawie samochody emitują od 60-80 proc. zanieczyszczeń powietrza - komentuje prezes FPPE Marcin Korolec..

W opinii eksperta, to historyczna decyzja Parlamentu Eurpejskiego. Wygrała troska o zdrowie ludzi, gospodarkę, czyste powietrze i klimat. - Przed nami długa droga, ale dzisiaj zrobiliśmy ważny krok do neutralności klimatycznej. Samochody spalinowe będą z nami przez lata, ale zaczną znikać z dróg coraz szybciej ­ - dodaje Hubert Różyk.

Dlaczego akurat 2035 rok? To wynik obliczeń, które mają pozwolić nam na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050. To długi i skomplikowany proces, wycofanie się ze sprzedaży nowych samochodów spalinowych to jeden z ważnych kroków milowych do jego osiągnięcia. Emisje z transportu rosną nieprzerwanie od lat. Bez zmiany w transporcie neutralność klimatyczne nie byłaby możliwa.

- Teraz pora na trilog ­ - czyli negocjacje Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Te trzy instytucje wypracują wspólne stanowisko, które stanie się obowiązującym prawem. Komisja, Parlament i wiele rządów państw członkowskich popierają cel 100 proc redukcji emisji w 2035 r. Wejście w życie 100 proc. celu redukcji emisji jest bardzo prawdopodobne - wyjaśnia Marcin Korolec.

Samochody używane będą mogły nadal jeździć po drogach - decyzja Parlamentu Europejskiego dotyczy tylko sprzedaży nowych samochodów.

