Zwolnienia w fabryce silników w Bielsku-Białej to dopiero początek problemów

Stellantis traci jeden z silników z Bielska-Białej, a niektórzy pracownicy tamtejszej fabryki - pracę. Koncern ma plan rozwiązania tego problemu, ale co z kolejnymi? Mamy w Polsce kilka fabryk silników spalinowych i wszystkie wkrótce staną przed widmem utraty produkcji.

Stellantis zaproponuje zwalnianym pracownikom fabryki miejsca w innych zakładach lub program dobrowolnych odejść.

Trzy pozostałe fabryki Stellantis w regionie (w tym też zakład produkujący silniki w Tychach) szukają pracowników.

Problem utraty produkcji może wkrótce pojawić się w kolejnych zakładach wytwarzających silniki spalinowe w Polsce.

Bielska fabryka silników Stellantis poinformowała o planach zmniejszenia produkcji - silnik TwinAir całkowicie zniknie z produkcji, a produkcja silników GSE i SDE zostanie ograniczona. Oznacza to, że zabraknie pracy dla 300 spośród ponad 800 pracowników zakładu.

Według przekazanego związkom zawodowym pisma przyczyną ograniczenia produkcji pozostaje wprowadzenie przez Komisję Europejską regulacji dotyczących emisji spalin silników spalinowych, która spowodowała spadek zamówień na wspomniane silniki.

„Porozumienie między przedstawicielami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej przewiduje ograniczenie emisji CO2 z samochodów osobowych i dostawczych o 100 proc. do 2035 roku, co jest równoznaczne z zakazem sprzedaży pojazdów z tradycyjnymi silnikami spalinowymi. Ta niezwykle dalekosiężna decyzja jest bezprecedensowa i oznacza, że Unia Europejska będzie teraz pierwszym i jedynym regionem świata, który przejdzie w całości na elektryczność. Porozumienie to wymusiło na Grupie Stellantis podjęcie działań dostosowujących ją do nieuniknionej, transformacji energetycznej, powodując konieczność wprowadzenia zmian w gamie silników spalinowych” – przekazała spółka.

Stellantis rozwija działalność w Polsce, choć nie we wszystkich dziedzinach

- Stellantis chce rozwijać swoją działalność w Polsce, o czym świadczy budowa fabryki samochodów dostawczych w Gliwicach, wprowadzenie nowych modeli w fabryce samochodów osobowych w Tychach i nowej generacji silników w tyskim zakładzie wytwarzającym jednostki napędowe, a ostatnio - decyzja o tworzeniu w Gliwicach hubu rozwoju oprogramowania. Te fabryki potrzebują pracowników, więc wszystkie osoby tracące zatrudnienie w Bielsku-Białej będą mogły znaleźć stanowiska w innych naszych zakładach – zapewnia Agnieszka Brania, kierownik ds. komunikacji i PR w fabrykach Stellantis w Polsce.

Zakłady w Tychach, Bielsku-Białej i Gliwicach znajdują się w tym samym regionie, w odległości kilkudziesięciu kilometrów od siebie. A obie fabryki silników dzieli 36 km.

O planowanych zwolnieniach zarząd bielskiego FCA Powertrain zawiadomił organizacje związkowe w poniedziałek 20 lutego 2023 r. Kolejnym krokiem będą konsultacje dotyczące tego zamiaru.

„Zgodnie z prawem powinny one dotyczyć możliwości uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru zwolnień oraz związanych z nimi spraw pracowniczych. W tej ostatniej kwestii w ciągu najbliższych 20 dni pracodawca powinien zawrzeć porozumienie ze związkami zawodowymi” – czytamy w komunikacie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność FCA Poland.

FCA Powertrain planuje przeprowadzić zwolnienia grupowe zasadniczo do końca czerwca 2023.

Dwie propozycje dla zwalnianych pracowników - przejście lub odejście

– Już w sobotę rozpoczynamy rozmowy. Będziemy analizować nie tylko zakres zwolnień, ale też propozycje pracodawcy, dotyczące sposobu restrukturyzacji, w tym także przedstawiony nam pakiet ochrony miejsc pracy – mówi Wanda Stróżyk, przewodnicząca międzyzakładowej NSZZ Solidarność FCA Poland.

I zaznacza, że od ponad dziesięciu lat nie było tak dużych zwolnień w spółkach objętych działalnością jej organizacji związkowej.

Zarząd Stellantis rozpocznie te rozmowy na podstawie Programu Restrukturyzacji Zatrudnienia, który przewiduje uruchomienie dwóch opcji.

Pierwszą jest „Pakiet ochrony miejsca pracy", zakładający zmianę miejsca zatrudnienia na jedną z trzech fabryk produkcyjnych Stellantis w Polsce: fabrykę silników benzynowych w Tychach, fabrykę samochodów osobowych w Tychach, fabrykę samochodów dostawczych w Gliwicach oraz premię wspierającą proces zmiany zatrudnienia i związanych z nim kosztów.

Druga to „Program Dobrowolnych Odejść ", zakładający rozwiązanie umowy o pracę na wniosek pracownika, „w połączeniu z odprawami ustawowymi i dodatkowymi oraz rekompensatami dla tych z osób, które nie zdecydują się kontynuować zatrudnienia w Stellantis”.

Według komunikatu spółki deklaracje przystąpienia do programu już można składać, niemniej wszyscy zainteresowani będą mogli podjąć ostateczną decyzję po poznaniu szczegółowych rozwiązań, czego należy się spodziewać do 15 marca br. Deklaracje o wyborze opcji będą przyjmowane do 31 marca tego roku.

Stellantis ma w Polsce 4 fabryki - trzy z nich zatrudniają

Powtórzmy: prócz fabryki silników w Bielsku-Białej, w skład klastra produkcyjnego Stellantis w Polsce wchodzą: fabryka samochodów osobowych w Tychach, fabryka dużych pojazdów dostawczych w Gliwicach, a także fabryka jednostek napędowych w Tychach.

Według zarządu Stellantis wszystkie te fabryki potrzebują pracowników, więc są w stanie zaoferować stanowiska ludziom zwalnianym z Bielska-Białej, którzy będą chcieli zmienić zakład.

Fabryka samochodów osobowych Stellantis w Tychach realizuje inwestycje w projekty przystosowujące ją do uruchamiania produkcji nowych modeli, opartych na nowej platformie grupy Stellantis.

Pierwszy z nich to w pełni elektryczny Jeep Avenger, wybrany europejskim Samochodem Roku 2023, którego regularna produkcja ruszyła w tyskim zakładzie z końcem stycznia tego roku. Kolejnymi będą - zbudowane na tej samej platformie - modele Fiata i Alfa Romeo. Stellantis zainwestuje w rozwój tej produkcji łącznie 755 milionów złotych (203,99 miliona dolarów).

Całkowicie nowym zakładem jest natomiast fabryka dużych pojazdów dostawczych w Gliwicach, produkująca pojazdy LCV dla marek Opel, Vauxhall, Peugeot i Citroen. W ostatnim kwartale tego roku w zakładzie ruszy produkcja w pełni elektrycznych wersji wszystkich wytwarzanych w nim modeli.

Niedawno poinformowano, że w fabryce będzie produkowany także nowy duży samochód dostawczy dla europejskiej sieci sprzedaży Toyoty (także z wersją w pełni elektryczną).

Oprogramowanie to nowa gałąź działalności Stellantis w Polsce

W pobliżu gliwickiej fabryki aut dostawczych powstanie także centrum oprogramowania, w którym ma znaleźć zatrudnienie do 300 pełnoetatowych pracowników. Polski zespół inżynierów ma tworzyć oprogramowanie w obszarze pojazdów definiowanych programowo (Software Defined Vehicles). Stellantis zapowiada, że rozwój oprogramowania jest kluczowy dla strategii koncernu.

Trzecia fabryka Stellantis wytwarza w Tychach silniki spalinowe Pure Tech i przygotowuje się do uruchomienia produkcji trzeciej generacji tych jednostek. Silniki te będą przeznaczone dla napędów hybrydowych. Na razie zatem chyba nie grozi im zmniejszenie produkcji...

Niemniej jako zakłady wytwarzające silniki spalinowe obydwie fabryki silników, w Tychach i Bielsku-Białej, wydają się mieć ograniczone możliwości dalszej produkcji. Te same silniki co w Tychach, są wytwarzane w węgierskim Szenttgothard, marokańskiej Kenitrze i indyjskim Hosur.

Stellantis ma wiele zakładów produkcyjnych w różnych regionach świata, jest więc mało prawdopodobne, by zakłady wytwarzające silniki spalinowe w Europie przetrwały po zakończeniu sprzedaży aut z tymi silnikami na naszym kontynencie.

Oznacza to, że w ciągu najdalej 10 lat koncern będzie musiał podjąć decyzje dotyczące ich przyszłości - znaleźć dla nich nową produkcję lub je zlikwidować. Nie jest w tej sytuacji sam – dokładnie te same wyzwania będą stały przed wszystkimi koncernami produkującymi samochody w Europie.

Stellantis już zaczął przekształcenia części zakładów. W ostatnich 2 latach zapowiadał wielomiliardowe inwestycje w nowe fabryki silników spalinowych poza Europy, np. w brazylijskim Betim czy trzech zakładach w Stanach Zjednoczonych.

Na Stary Kontynencie inwestuje zaś w przekształcenie zakładów silników w Tremmery i skrzyń biegów w Metz w centra produkcji napędów elektrycznych. Na temat dalszej przyszłości fabryk silników w Tychach i Bielsku-Białej nic na razie nie wiadomo.

Polskie zakłady Volkswagena i Toyoty będą miały podobne problemy jak Stellantis

Podobny problem będzie miał Volkswagen, który ma w Polkowicach zakład produkcji silników wysokoprężnych dostarczanych do fabryk Volkswagena, Skody, Audi i Seata, a także komponentów do tych silników, wysyłanych do innych zakładów produkcji napędów w ramach grupy Volkswagena.

Od 1999 roku zakład wyprodukował ponad 11 mln silników. Na razie nie ma wzmianek o nim w informacjach dotyczących transformacji fabryk silników Volkswagena w Europie.

Wydaje się, że najmniejszy problem będą miały polskie fabryki Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach.

Co prawda ich podstawowymi wyrobami są silniki spalinowe i skrzynie biegów do nich, ale po wejściu w produkcję komponentów dla układów hybrydowych polskie zakłady Toyoty uruchomiły także produkcję silników elektrycznych.

Możliwe zatem, że - wraz ze spadkiem zapotrzebowania na jednostki spalinowe, a wzrostem zainteresowania napędami elektrycznymi TMMP - po prostu będzie sukcesywnie zwiększać nacisk na produkcję silników elektrycznych.

W każdym razie w ciągu najbliższych kilku lat będzie się rozstrzygała przyszłość fabryk silników w Polsce. W tym wypadku nie będziemy mogli liczyć na nasze poprzednie zasługi i doświadczenie – o każdą nową produkcję trzeba będzie walczyć z innymi zakładami w Europie...

Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że wiele zależy od podejścia rządów do wsparcia nowych inwestycji. Przy czym tym razem nie chodzi tylko o samą budowę nowych zakładów. Niezwykle ważne jest też zapewnienie im „zielonej energii”.

Postępujące zmniejszanie śladu węglowego (nie tylko produktów, ale także produkcji) powoduje, że koncerny zaczynają wymagać od swoich fabryk, ale także od swoich dostawców komponentów certyfikatów zapewniających o korzystaniu z zielonej, pozbawionej śladu węglowego energii. Na tym tle wypadamy znacznie gorzej od innych krajów...