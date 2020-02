Zwolnienia w Karma Automotive

Kalifornijski producent luksusowych samochodów elektrycznych Karma Automotive zapowiedział redukcję etatów w swojej centrali w Irvine. To kolejne odchudzenie kadr. Raptem trzy miesiące temu pracę straciło 200 osób.

Rzecznik firmy potwierdził informacje o zwolnieniach portalowi techcrunch.com. Redukcje etatów będą głównie dotyczyć centrali firmy i tylko w pewnym stopniu biura Karma w Moreno Valley w Kalifornii oraz centrum technologicznego w Detroit. Firma jednak nie zdradziła, ile dokładnie osób ma odejść.



W oficjalnym stanowisku firmy można przeczytać, że dokonuje ona korekty składu swoich zespołów. Równolegle do redukcji etatów, Karma prowadzi rekrutację. Poszukuje inżynierów do pracy w centrali firmy w Irvine.



Zdaniem techcrunch.com, to zwiastun zmiany profilu przedsiębiorstwa, które chce się zmienić z dostawcy podzespołów dla innych producentów w inkubator technologii dla motoryzacji.

Karma Automotive to przedsiębiorstwo powstałe z przekształcenia upadłego w 2013 r. Fisker Automotive i wspierana finansowo przez China’s Wanxiang Group. W przeszłości Karma oferowała samochody Revero. Na 2020 r. przygotowała premierę Revero GTS i nowej elektrycznej konstrukcji SC2.