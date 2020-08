Zyski Hondy będą najniższe od dekady

Japoński koncern Honda Motor spodziewa się spadku zysków operacyjnych za bieżący rok fiskalny do marca 2021 r. o 68-proc., do najniższego poziomu od dziesięciu lat. Ma to związek z globalnym załamaniem produkcji i sprzedaży pojazdów z powodu pandemii COVID-19.

Zgodnie ze środowym komunikatem Honda spodziewa się spadku zysków o 68 proc. do 200 mld jenów (1,89 mld USD) za rok rozliczeniowy rozpoczęty w kwietniu 2020 r. Sprzedaż pojazdów spółki ma przy tym spaść o 6 proc. z 4,79 mln w minionym roku do 4,5 mln do marca 2021 r., przede wszystkim w związku z prognozowanym całorocznym spadkiem sprzedaży o 16-proc. na kluczowym dla producenta rynku północnoamerykańskim, gdzie epidemia nowego koronawirusa nadal nie została opanowana. Zarazem Honda spodziewa się jednak wzrostu o 8-proc. sprzedaży rocznej w Azji, zwłaszcza w Chinach.

Zapowiedziany przez trzeciego co do wielkości producenta samochodów z Japonii wynik jest gorszy niż szacunki analityków - zauważa agencja Reutera. Oprócz złej sytuacji utrzymującej się w Ameryce Płn. ostatnia całoroczna prognoza Hondy odzwierciedla dotychczasowe skutki pandemii, która doprowadziła do spadku sprzedaży o 40-proc. i straty operacyjnej rzędu 113,7 mld jenów (ponad 1,07 mld USD) w minionym pierwszym kwartale br. rozliczeniowego. Była to już druga z rzędu strata kwartalna spółki, a zarazem najgorsza od szczytu recesji w okresie styczeń-marzec 2009 r.

"Jeśli obecna sytuacja się utrzyma, naszym zdaniem warunki nie pogorszą się (bardziej niż to obserwowaliśmy wcześniej w tym roku - red.). Powrót popytu do poziomu sprzed pandemii jednak potrwa" - przekazał w środę inwestorom wiceprezes wykonawczy Hondy, Seiji Kuraishi.

Agencja Reutera zauważa, że prognozy Hondy pozostają lepsze, niż japońskich konkurentów z branży motoryzacyjnej: Nissana, Mitsubishi i Mazdy. Podczas własnych kwartalnych konferencji wynikowych w ostatnim tygodniu lipca wszystkie wymienione spółki zapowiedziały, iż spodziewają się zakończyć rok fiskalny do marca 2021 r. najgorszą stratą operacyjną w swojej historii.