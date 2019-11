1 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie ws. paliw ciekłych

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, które zacznie obowiązywać od niedzieli 1 grudnia. Dokument określa, które paliwa można wwozić, wytwarzać, magazynować lub sprzedawać i kupować wyłącznie na podstawie koncesji, a które można wwozić tylko po zgłoszeniu do specjalnego rejestru.

Rozporządzenie podpisał szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacek Sasin.

Regulacje mają ograniczyć możliwości prowadzenia nielegalnego obrotu paliwami.

Treść rozporządzenia publikujemy w dziale Multimedia.

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych podpisał Jacek Sasin, wicepremier i szef Ministerstwa Aktywów Państwowych, które w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego przejęło część kompetencji zlikwidowanego Ministerstwa Energii. Nowy resort, oprócz nadzoru nad większością spółek Skarbu Państwa, zajmuje się działami administracji rządowej "energia" i "gospodarka złożami kopalin". Wiceministrami aktywów państwowych są też byli wiceministrowie energii.



Przypomnijmy że od niedzieli (1 grudnia) moc prawną utraci rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych. Ma to związek z uchwalonymi latem tego roku zmianami w ustawie o podatku VAT, które mają ograniczyć możliwość omijania dotychczasowych przepisów przez firmy handlujące paliwami.



Nowe rozporządzenie jest istotne dla funkcjonowania całej branży, bo bez niego nie byłoby podstaw prawnych do egzekwowania koncesji na paliwa ciekłe. Konieczność wydania rozporządzenia wynika ze zmiany definicji paliw ciekłych oraz treści upoważnienia ustawowego zawartego w art. 32 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne.



Nowelizacja prawa energetycznego wprowadza wyraźne uściślenie definicji paliw ciekłych. Wyrób jest paliwem ciekłym, jeżeli:



- będzie oznaczony kodem CN wskazanym w rozporządzeniu ministra energii;



- będzie nośnikiem energii według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws. statystyki energii, niezależnie od jego przeznaczenia.



Oznacza to, że podmioty które przed 1 września 2019 roku prowadziły działalność polegającą na: wytwarzaniu, magazynowaniu, przeładunku, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych (niezależnie od ich przeznaczenia) oraz przywozie paliw ciekłych, muszą w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie nowego rozporządzenia określającego wykaz paliw ciekłych złożyć wniosek o zmianę lub uzyskanie koncesji albo zmianę lub uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów przywożących.



Szacuje się, że o koncesje wystąpi do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wystąpi 250-300 podmiotów, co powinno korzystnie wpłynąć na ograniczenie tzw. szarej strefy.

Zmiany w rozporządzeniu

Zmiany wprowadzone w nowym rozporządzeniu (publikujemy je w dziale Multimedia) obejmują:



- wyłączenie z obowiązku koncesyjnego alkoholu etylowego skażonego i pozostałych wyrobów alkoholowych skażonych o kodzie 2207 20 00 przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe;



- poszerzenie grupy produktów w zakresie koncesjonowania: półprodukt rafineryjny 2707 50 00 (z wyłączeniem produktów przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe), gaz płynny LPG 2901 10 00, ciężkie oleje opałowe 2707 99 19, 2707 99 91 2707 99 99;