100 mld zł przychodów i 8 mld zł zysku. Tak zarabia nowy wielki Orlen

Orlen wypracował w czwartym kwartale przychody na poziomie ponad 100 miliardów złotych. Przy takim rekordowym wyniku zysk netto wyniósł 8 proc. To pierwsze wyniki uwzględniające połączenie z Energą, Lotosem oraz PGNiG.

100 mld zł przychodów i 8 mld zł zysku. To najnowsze wyniki grupy Orlen za IV kwartał 2022 r. W całym ubiegłym roku koncern wypracował przychody na poziomie: 278,5 mld zł, EBITDA LIFO na poziomie 38,7 mld zł, a zysk netto w wysokości: 21,5 mld zł.

Do wypracowania takich wyników w głównej mierze przyczyniły się segmenty rafineryjny i wydobycia. Sprzedaż na stacjach paliw, czyli segment detaliczny miał niewielki wpływ na wynik całej grupy w czwartym kwartale 2022 roku, bo odpowiadał za zaledwie ok. 3 proc. zysku operacyjnego EBIDA LIFO.

Koncern podkreśla, że wypracowane rekordowe wyniki pozwolą mu realizować plany inwestycyjne. Wkrótce mamy poznać strategię na najbliższe lata nowego dużego Orlenu.

Połączenie Orlenu z Lotosem i PGNiG przynosi efekty. Rekordowe wyniki koncernu

W czwartym kwartale 2022 r. cała grupa Orlen wypracowała przychody na poziomie 102,3 mld zł, EBITDA LIFO, czyli zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów na poziomie 16,1 mld zł. Zysk netto w wysokości: 8,1 mld zł. Są to przy tym wyniki oczyszczone o jednorazowy zysk na okazyjnym nabyciu PGNiG.

Dla porównania rok wcześniej w IV kwartale koncern wypracował EBITDA LIFO na poziomie 4,3 mld zł, zysk netto w wysokości 3,2 mld zł i przychody, które sięgnęły 41,2 mld zł.

W całym w 2022 r. grupa Orlen osiągnęła przychody na poziomie: 278,5 mld zł, EBITDA LIFO na poziomie 38,7 mld zł, a zysk netto w wysokości: 21,5 mld zł. W tym przypadku wyniki zostały oczyszczone o jednorazowy zysk na okazyjnym nabyciu Grupy Lotos i PGNiG.

- Wyniki za czwarty kwartał jednoznacznie pokazują, że połączenie PKN Orlen, Grupy Lotos i PGNiG miało sens i już przynosi wymierne rezultaty. Powstał silny koncern o mocnych fundamentach, gwarantujących stabilność finansową oraz trwałą wartość i potencjał do dalszych zysków dla akcjonariuszy - twierdzi prezes Orlenu Daniel Obajtek i podkreśla przy tym, że koncern inwestuje wypracowane zyski.

- Tylko w minionym roku na realizację największego w historii koncernu programu inwestycyjnego przeznaczyliśmy, już jako jedna grupa, rekordową kwotę 19,6 mld zł. W tym roku wzrośnie ona aż do 36 mld zł - wylicza prezes koncernu, dodając, że w efekcie połączenia w tym roku Orlen przeznaczy także prawie 14 mld zł na zamrożenie cen gazu dla 7 mln polskich domów i 35 tys. podmiotów wrażliwych, takich jak szpitale, szkoły, czy żłobki.

Dobra końcówka roku dla Orlenu w segmencie rafineryjnym i wydobywczym

Koncern zwraca uwagę, że sfinalizowane w ubiegłym roku fuzje miały pozytywny wpływ na wyniki koncernu, co widać zwłaszcza w obszarze rafinerii, który zanotował wolumenowo o ponad 40 proc. wyższą sprzedaż rok do roku oraz silny segment wydobycia ropy i gazu na świecie z łącznymi zasobami wydobywalnymi 2P na poziomie 1,3 mld boe/d (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej). Natomiast sprzedaż na stacjach paliw w Polsce odpowiadała za zaledwie ok. 3 proc. całego wyniku EBITDA LIFO.

W czwartym kwartale ub.r. segment rafinerii wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości 10,9 mld zł, z czego 3,6 mld zł to wynik przejętej Grupy Lotos. Na rezultat osiągnięty przez ten obszar wpłynęło sprzyjające otoczenie makroekonomiczne. Przerób ropy w rafineriach Grupy Orlen wyniósł 11,2 mt, co oznacza 98 proc. wykorzystania mocy. W czwartym kwartale koncern odnotował wzrost sprzedaży o 43 proc. w stosunku rocznym, w tym sprzedaż benzyny wzrosła o 30 proc., oleju napędowego o 53 proc., LPG o 61 proc., paliwa lotniczego JET o 40 proc., przy niższej sprzedaży COO o (-) 3 proc. W Polsce sprzedaż była wyższa o 75 proc., w Czechach o 14 proc., a na Litwie o 3 proc.

Zysk operacyjny segmentu wydobycia ropy i gazu w ostatnim kwartale wyniósł 6,3 mld zł. To przede wszystkim korzystny efekt konsolidacji wyników PGNiG i Grupy Lotos, które łącznie kształtowały się na poziomie ok. 6,1 mld zł. Sprzedaż w trzecim kwartale wzrosła o 73 proc. w ujęciu rocznym, w tym: wyższa 7-krotnie była sprzedaż ropy, gazu ziemnego o 3 proc. i kondensatu gazowego o 42 proc. W efekcie przejęcia Grupy PGNiG istotnie wzrosły zasoby ropy i gazu oraz poziom wydobycia, głównie w Polsce i Norwegii. Na koniec roku łączne zasoby ropy i gazu wynosiły 1,3 mld boe.

Pomimo niższego popytu na produkty petrochemiczne w efekcie spowolnienia gospodarczego, segment petrochemii wypracował solidny zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 583 mln zł. Zgodnie z prognozami do 2030 roku, wartość globalnego rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych ma się podwoić. Dlatego koncern, zgodnie z założeniami strategicznymi, inwestuje w rozwój aktywów w tym segmencie z naciskiem na nowoczesną petrochemię, w tym recykling.

Już ponad 3 tysiące stacji w sieci grupy Orlen. To efekt głównie fuzji

Segment energetyki w ostatnim kwartale 2022 r. osiągnął EBITDA w wysokości 364 mln zł. W tym czasie łączna produkcja w Grupie Orlen wyniosła 3,8 TWh energii elektrycznej i po uwzględnieniu nowych źródeł wytwórczych była o 17 proc. wyższa rok do roku. Blisko połowa energii została wyprodukowana z odnawialnych źródeł energii oraz w jednostkach zasilanych gazem.

Segment detaliczny Grupy Orlen osiągnął w czwartym kwartale 2022 r. EBITDA na poziomie 665 mln zł, przy wzroście sprzedaży w Polsce o 6 proc., w Czechach o 5 proc., na Litwie o 2 proc.

Na koniec 2022 r. w sieci detalicznej grupy Orlen funkcjonowało 3097 stacji paliw, co oznacza wzrost o 216 obiektów w stosunku rocznym. Nowe stacje zostały otwarte głównie w Polsce i na Węgrzech w efekcie realizacji środków zaradczych w ramach przejęcia Grupy Lotos, a także na Słowacji w wyniku uruchomienia i rebrandingu samoobsługowych stacji przejętych od lokalnej sieci. W sieci Orlen w regionie funkcjonuje już łącznie 2459 punktów sprzedaży pozapaliwowej w tym: 1847 w Polsce, 334 w Czechach, 173 w Niemczech, 29 na Litwie i 17 na Słowacji i 59 na Węgrzech. Orlen rozwijał również sieć tankowania paliw alternatywnych i obecnie do dyspozycji klientów jest już 637 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 493 w Polsce, 125 w Czechach i 19 w Niemczech.

W efekcie zmniejszonego popytu na gaz i spadku wolumenów sprzedaży oraz dystrybucji segment gazu zanotował w czwartym kwartale wynik EBITDA na poziomie (-) 2,1 mld zł. Import gazu do Polski w wyniósł w tym czasie 39,7 TWh, w tym 52 proc. stanowiło LNG. W terminalu LNG w Świnoujściu rozładowano 18 statków. Wolumen gazu zmagazynowanego przez grupę kapitałową na koniec 2022 r. wyniósł 28,7 TWh, tym samym stan napełnienia instalacji magazynowych w Polsce osiągnął 97 proc.

To był dla Orlenu rok akwizycji i inwestycji. Wkrótce nowa strategia

Firma przypomina także zrealizowane w ubiegłym roku projekty. W listopadzie 2022 r. płocki koncern sfinalizował proces połączenia z grupą PGNiG, a trzy miesiące wcześniej z Grupą Lotos. Ostatni kwartał minionego roku to także realizacja środków zaradczych uzgodnionych z Komisją Europejską w ramach przejęcia Grupy Lotos, w tym finalizacja transakcji z Saudi Aramco, której elementem jest umowa na dostawy ropy. Dodatkowo Orlen, Saudi Aramco i jej spółka zależna SABIC podpisały porozumienie o współpracy przy potencjalnym projekcie petrochemicznym w Gdańsku.

W ramach przejęcia Grupy Lotos Orlen przejął także i rozpoczął rebranding 79 stacji paliw na Węgrzech, funkcjonujących dotąd pod marką Lukoil. Ponadto do połowy 2024 roku koncern nabędzie kolejne 103 stacje paliw zlokalizowane na Słowacji i Węgrzech. W czwartym kwartale 2022 r. grupa kapitałowa rozpoczęła także proces rebrandingu i włączania stacji paliw Lotosu do swojej sieci sprzedaży w Polsce, a obecnie wszystkie funkcjonują już pod marką Orlen.

Koncern kontynuował również prace związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii, w tym budową farmy wiatrowej na morzu. Jednym z elementów tego projektu jest budowa pierwszego na polskim morzu terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, który powstanie w Porcie Świnoujście. Wspólny projekt Grupy Orlen i Northland Power wykorzysta 76 turbin o mocy 15 MW firmy Vestas, których elementy będą produkowane w nowej fabryce w Szczecinie. Fabryka turbin, która zatrudni nawet 700 osób, zostanie ukończona w 2024 roku, natomiast terminal instalacyjny grupy Orlen n w Porcie Świnoujście rozpocznie pracę w 2025 roku.

Firma pod koniec ubiegłego roku zakończyła też realizację jednej z największych farm fotowoltaicznych w kraju, zlokalizowanej w okolicach Wielbarka, w województwie warmińsko-mazurskim. Farma o łącznej mocy 62 MW osiągnie pełne zdolności produkcyjne jeszcze w tym kwartale i będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 30 tys. gospodarstw domowych. Jednocześnie trwają prace związane z budową kolejnej farmy fotowoltaicznej, o mocy 65 MW, która powstanie w miejscowości Przykona, w województwie wielkopolskim. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na połowę tego roku.

Koncern inwestuje także w produkcję biogazu i biometanu, budując pierwszą w Polsce ekologiczną biogazownię. Pilotażowa instalacja, która powstaje w Głąbowie (woj. warmińsko-mazurskie), umożliwi produkcję ponad 7 mln m3 biometanu rocznie, przekształcanego następnie w paliwo – bioLNG. Taka ilość pozwala na przejechanie 22 mln km pojazdem ciężarowym. Uruchomienie inwestycji, której wartość szacowana jest na 180 mln zł, planowane jest w drugiej połowie 2024 r.

W obszarze wydobycia ropy i gazu koncern poprzez swoje spółki zależne PGNiG Upstream Norway i Lotos Exploration & Production Norge wszedł jako udziałowiec w cztery koncesje poszukiwawcze na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Tym samym grupa Orlen posiada w Norwegii już 98 koncesji.

Koncern podkreśla jednocześnie, że realizując miliardowe inwestycje koncern obniża jednocześnie zadłużenie. W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku było to o 7,2 mld zł w stopsunku kwartalnym i o 14,6 mld zł w ujęciu rocznym mniejsze zadłużenie, a stosunek długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA kształtował się na poziomie (-) 0,08x.