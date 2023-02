320 mld zł na inwestycje. Orlen pokazał nową strategię

Prezes Orlenu Daniel Obajtek przedstawił nową strategię koncernu do 2030 roku. Firma planuje miliardowe inwestycje we wszystkich segmentach, a także rekordową dywidendę.

320 mld zł - takie nakłady na inwestycje planuje w nowej strategii do 2030 r. grupa Orlen.

Koncern planuje rozwijać wszystkie segmenty swojego biznesu, w tym mocno energetykę, wydobycie, rafinerie, petrochemię, ale także będzie inwestować w zupełnie nowe obszary - wodór czy atom.

Realizacja strategii ma umożliwić podwojenie zysku operacyjnego EBITDA (przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) grupy Orlen w 2030 roku do 60 mld zł. Skumulowany zysk operacyjny EBITDA w latach 2023-2030 ma wynieść ponad 400 mld zł.

Polski Koncern Naftowy Orlen strategię do 2030 r. ogłosił w listopadzie 2020 r. Zakładała ona skumulowany wynik operacyjny w latach 2020-2030 EBITDA LIFO na poziomie ok. 195 mld zł i łączne nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 140 mld zł. Minęły nieco ponad dwa lata i PKN Orlen musi ogłaszać nową strategię, bo zmieniło się niemal wszystko.

Po dopięciu procesów akwizycyjnych – Energi, Lotosu i PGNiG - zmienił się nie tylko sam Orlen, zmieniło się także otoczenie makroekonomiczne koncernu. Najpierw pandemia, potem wybuch wojny na Ukrainie przemeblowały paliwową mapę świata.

W 2022 roku Orlen wypracował przychody na poziomie: 278,5 mld zł, EBITDA LIFO na poziomie 38,7 mld zł, a na inwestycję wydał niespełna 20 mld zł.

Dlatego koncern musiał swoje wieloletnie plany dostosować i do nowych rozmiarów i możliwości firmy, ale także do otoczenia. Wyrazem tego jest przyjęta przez zarząd 27 lutego 2023 r. nowa strategia do 2030 r., zaprezentowana 28 lutego.

Nowa strategia Orlenu przewiduje 320 mld zł na inwestycje do 2030 roku

We właśnie ogłoszonej strategii nie zmienia się jedno – celem Orlenu jest zostanie liderem zrównoważonej transformacji energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Drogę tej transformacji wytyczać ma czysta energetyka i nowoczesna petrochemia.

- Budowaliśmy multienergetyczny koncern, nie tylko po to, by go zbudować, ale po to, by powstał duży i silny podmiot, gotowy do przeprowadzenia transformacji energetycznej. Koncern, który może wdrażać nowoczesne technologie i zawierać strategiczne sojusze, gwarantujące nasze bezpieczeństwo - mówił podczas prezentacji nowej strategii Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Jak podkreślał, przyjęty dokument to drogowskaz na przyszłość.

- Ta strategia to nie tylko rozwój, ale także miejsca pracy, czysta energia i sojusze gospodarcze dotyczące bezpieczeństwa Polski - powiedział Daniel Obajtek.

Zmieniają się za to i to dość znacznie środki, które Orlen planuje zainwestować, by osiągnąć swój cel. Planowane nakłady inwestycyjne w latach 2023-2030 wyniosą ok. 320 mld zł, z czego ok. 40 proc., czyli ok. 120 mld zł przeznaczone zostanie na tzw. inwestycje zielone. Przypomnijmy, że w strategii z 2020 r. było to 140 mld zł, zatem koncern niemalże podwaja nakłady na inwestycje w perspektywie 2030 r.

Jak informuje firma, realizacja strategii ma umożliwić podwojenie zysku operacyjnego EBITDA grupy kapitałowej w 2030 roku, do poziomu ok. 60 mld zł z wysokości ok. 30 mld zł w 2021 roku. Natomiast skumulowany zysk operacyjny EBITDA w latach 2023-2030 wyniesie ponad 400 mld zł.

Strategia ma umożliwić także osiągnięcie oczekiwanych synergii, wynikających z przejęć Lotosu, PGNiG i Energi. Koncern zakłada, że te połączenia dadzą ponad 10 mld zł synergii.

Jak dowiadujemy się z komunikatu Orlenu, wszystkie zawarte w strategii cele koncern chce finansować korzystając ze zróżnicowanych źródeł finansowania, w tym z zielonego i zrównoważonego oraz alternatywnych źródeł.

W nowej strategii Orlen zapowiada kontynuację kierunków rozwoju, jak i zupełnie nowe obszary biznesowe

Strategia Orlenu zakłada kontynuację kierunków rozwoju grupy kapitałowej Orlen, opublikowanych w 2020 roku, wyznaczając nowe cele do 2030 roku.

Dla segmentu rafineryjnego ten cel to moce przerobowe w całej grupie na poziomie ok. 42 mln t ropy naftowej rocznie. Podstawą transformacji segmentu rafinerii ma być ciągłe udoskonalanie aktywów poprzez: pogłębienie przerobu surowca, zwiększenie efektywności energetycznej i redukcję emisyjności. W odpowiedzi na zmieniające się trendy koncern chce zwiększyć także znacznie produkcja biopaliw i paliw wodorowych.

W segmencie gazu wydobycie ma wzrosnąć do ponad 12 mld m3/rok gazu ziemnego w Polsce i za granicą, czyli o około połowę więcej niż obecnie.

W segmencie energetyki Orlen zamierza zwiększyć czterokrotnie, w stosunku do planów ogłoszonych dwa lata temu, moce w OZE, które wyniosą 9 GW. Rozwijane będą projekty wiatrowe na lądzie i morzu, fotowoltaika, a także magazyny energii. Aspiracje w tym obszarze Grupa będzie realizować nie tylko w Polsce, ale też za granicą, inwestując m.in. w farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim.

Zieloną energetykę będą wspierały inwestycje w aktywa gazowe. W ramach grupy Orlen elektrownie gazowe CCGT mają w krótkim terminie zastąpią najstarsze, najbardziej emisyjne i najmniej efektywne elektrownie i elektrociepłownie węglowe, które w dłuższej perspektywie będą stabilizowały pracę systemu opartego na OZE.

Zrealizowane zostaną projekty w Ostrołęce i Grudziądzu, analizowane są także dodatkowe przedsięwzięcia w Czechach i Polsce. Do 2030 roku Grupa Orlen chce posiadać ok. 4 GW mocy zainstalowanej w CCGT.

Sieć sprzedaży detalicznej ma, podobnie jak w poprzedniej wersji strategii liczyć 3,5 tys. stacji paliw, oferujących pełną gamę produktów energetycznych (paliwa transportowe, gaz, prąd). Koncern chce rozwinąć swoją sieć ładowarek pojazdów elektrycznych do 10 tys. punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Europie Środkowej.

W ramach strategicznego rozwoju Orlen planuje także wzrost do 25 proc. udziału petrochemikaliów specjalistycznych w portfelu produktowym, a także wzrost produkcji biopaliw do ponad 3 mln t rocznego wolumenu produkcji. Produkcja biogazu ma wynosić ponad 1 mld m3 rocznie.

Orlen planuje inwestycje w zupełnie nowe obszary, w tym wodór, CCS i atom

Zupełnie odrębną częścią strategii są inwestycje w nowe, perspektywiczne obszary, do których należy wodór. Tu ambicje Orlenu sięgają ponad 130 tys. t rocznie produkcji odnawialnego wodoru, paliw syntetycznych na poziomie ponad 70 tys. t rocznie.

Koncern umieścił w swojej strategii także atom, a dokładnie małe modułowe reaktory atomowe SMR, których moc zainstalowana ma sięgnąć ok. 300 MW.

Inwestycje w zakresie zrównoważonego rozwoju zakładają także rozbudowę infrastruktury do wychwytywania dwutlenku węgla, która ma pozwolić na ok. 3 mln t wychwyconych emisji dwutlenku węgla rocznie.

Orlen chce się dzielić zyskami z akcjonariuszami. Dywidenda w górę

Prezes Orlenu podkreślił podczas konferencji, że koncern, przy tak ambitnym planie, nie będzie zapominał o akcjonariuszy. Zgodnie z przyjętą w nowej strategii polityką dywidendową, koncern na wypłaty dla akcjonariuszy będzie przeznaczał 4 zł na akcję, zwiększając co roku wypłaty do poziomu 5,2 zł w 2030 r.

- W tym roku, ze względu na bardzo dobre wyniki, rekomendujemy wypłatę dywidendy do 5,5 zł za akcję. Połowa tej kwoty trafi do budżetu państwa - poinformował Daniel Obajtek podczas konferencji prasowej.

Jak dowiadujemy się z komunikatu spółki, strategia wymaga zatwierdzenia jeszcze przez radę nadzorczą.