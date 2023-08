Afrykański kraj odkrył złoża, które mogą namieszać na rynku ropy

Niedawne odkrycia ropy naftowej na szelfie morskim wzdłuż wybrzeża Namibii szacuje się na ponad 11 miliardów baryłek. Według państwowego koncernu naftowego NAMCOR w 2035 roku kraj stanie się jednym z piętnastu największych producentów ropy na świecie.

W komunikacie prasowym państwowy namibijski koncern paliwowy NAMCOR podał, że zakończono wstępne wiercenia na szelfie morskim prowadzone przez Shella i TotalEnergies. Odkrycia są bardzo obiecujące i wskazują na to, że w kilku złożach znajduje się ropa naftowa i niewielkie ilości gazu ziemnego. Zasoby nadające się do bezpiecznego wydobycia szacowane są łącznie na ponad 11 miliardów baryłek ropy.

Do tej pory w Namibii nie wydobywało się ropy naftowej i gazu ziemnego, a cały surowiec potrzebny dla przemysłu i gospodarki importowany był z Angoli, Nigerii i państw Zatoki Perskiej. Taki stan przekłada się na bardzo poważne obciążenie dla budżetu.

Niebawem do zagospodarowania będzie ponad 11 miliardów baryłek ropy naftowej z podmorskich złóż

W odwiercie Venus-1X, przygotowanym przez francuski koncern energetyczny TotalEnergies, pod dnem morza na głębokości około kilometra znajduje się około 5,1 miliarda baryłek ropy. Z kolei na brytyjskiego-holenderskiego Shella przypadają dwa odwierty zawierają odpowiednio po 5,1 miliarda baryłek i między 1,5 a 2 miliardy baryłek.

Konieczne są jeszcze specjalistyczne badania sejsmiczne, ale generalny wniosek jest taki, że o to na mapie świata pojawił się nowy gracz, który dysponuje bardzo dużymi złożami ropy. Teraz koncerny przystąpią do oszacowania technicznych warunków eksploatacji i niezbędnych nakładów infrastrukturalnych.

Zgodnie z planem do końca roku znane będą plany dotyczące przygotowań do wydobycia ropy naftowej. Wiele wskazuje na to, że TotalEnergies jako pierwszy podejmie się komercyjnego zagospodarowania odkrytego złoża.

Jako pierwszy komercyjnego zagospodarowania złoża podejmie się TotalEnergies

W Namibii praktycznie nie ma żadnego zaplecza na wybrzeżu przygotowanego do przechowywania i przerobu pozyskanej z morzą ropy. Brakuje także naftoportu, który byłby wykorzystywany do załadunku tankowców. W początkowej fazie konieczny będzie załadunek bezpośrednio na morzu z pływających magazynów.

Działalność poszukiwawczą prowadzą także inne koncerny w tym: Chevron, ExxonMobil i Galp Energia. To wszystko może sprawić, że już w 2035 roku Namibia może stać jednym z piętnastu największych producentów ropy naftowej na świecie.

W każdym z odkrytych złóż państwowy koncern NAMCOR ma 10 procent udziałów ponieważ takie są zapisy w przypadku wydawania przez rząd koncesji na poszukiwanie węglowodorów w Namibii.