Akcja oczyszczania torfowiska po kradzieży paliwa z rurociągu PERN

Specjalistyczna firma wynajęta przez PERN rozpoczęła akcję oczyszczania torfowiska w okolicy zbiornika w Rogowie (Łódzkie), po tym jak pod koniec czerwca do środowiska trafił produkt z rurociągu uszkodzonego przez złodziei paliwa - poinformowała 4 lipca spółka.

Plamy oleju unoszące się na powierzchni wody na zbiorniku w Rogowie pod Łodzią zauważyli pod koniec czerwca wędkarze.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że nieznani sprawcy wykonali odwiert w pobliskim rurociągu i regularnie kradli paliwo.

Jeszcze pod koniec czerwca PERN zapewnił, że w trybie pilnym przeprowadzi rekultywację terenu w miejscu zdarzenia.

Informując o prowadzonych działań, PERN wyjaśnił, że ich "celem jest zabezpieczenie zbiornika w Rogowie przed wydostawaniem się substancji z terenu torfowiska, ale także systematyczne usuwanie jej z samego torfowiska".



"Specjalistyczna firma wynajęta przez PERN rozpoczęła akcję oczyszczania torfowiska w okolicy zbiornika w Rogowie, po tym jak do środowiska trafił produkt z rurociągu uszkodzonego przez złodziei paliwa" - podała spółka w sobotnim komunikacie. Jak podkreśliła, "tym samym Państwowa Straż Pożarna i zakładowa straż pożarna PERN skoncentrowały swe działania na samym akwenie wodnym".

PERN zaznaczył, iż "służby na bieżąco monitorują stan okolicznych wód, prowadzą niezbędne badania środowiska, aby mieć całkowitą pewność, że sytuacja nie zagraża mieszkańcom". "Na zbiorniku Rogów oraz na rzece Mroga, aż do miasta Głowno, rozstawiono specjalistyczne zapory, które ograniczają rozprzestrzenianie się produktu" - wyjaśniła spółka.

PERN podał przy tym, że z pomocą posiadanych dronów monitoruje teren, aby "zidentyfikować wszystkie miejsca dotknięte skutkami zdarzenia". Według spółki, "prace na akwenie wodnym prowadzone są z zastosowaniem łodzi i pontonów, operujących zaporami pływającymi i sorpcyjnymi, aby maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się produktu i jak najszybciej zebrać go z powierzchni wody.

"Jednocześnie z uwagi na prowadzone prace związane z oczyszczaniem terenu oraz zagrożenie pożarowe, miejsce zdarzenia zostało objęte zakazem wstępu" - zaznaczył PERN.

PERN to państwowy, strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Zajmuje się też magazynowaniem zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

Oprócz policji, sprawę wycieku paliwa bada także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.

Tuż po wykryciu wycieku ma miejsce skierowano 15 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczne zespoły ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Brzezin, Łodzi i Piotrkowa. Do akcji ratunkowej dołączyli także przedstawiciele zakładowej straży pożarnej PERN, wyposażeni w specjalistyczny sprzęt. Wcześniej, po wykryciu nielegalnego odwiertu, wstrzymana została dystrybucja paliwa uszkodzoną magistralą. Po jej naprawie - została wznowiona. Jeszcze pod koniec czerwca PERN zapewnił, że w trybie pilnym przeprowadzi rekultywację terenu w miejscu zdarzenia.