Akcje Lotosu podrożały na wieść o zgodzie na przejęcie przez Orlen

Agencja Reutersa poinformowała w weekend, że PKN Orlen dostanie zgodę Unii Europejskiej na przejęcie Grupy Lotos. W reakcji na tę informację notowania akcji Lotosu w poniedziałek, 29 czerwca, wzrosły o solidne 4,24 proc. Niewiele, bo o 0,19 proc., potaniały za to akcje Orlenu.

Akcje PKN Orlen i Lotosu były odpowiednio drugimi i trzecimi co do wielkości obrotów na GPW 29 czerwca 2020. Większe obroty zanotowano jedynie na akcjach CD Projekt.Przypomnijmy, że Orlen chce przejąć minimum 53 proc. udziałów w Lotosie. Jednak organy antymonopolowe Unii Europejskiej obawiają się, że może to prowadzić do zmniejszenia konkurencji na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Od miesięcy toczą się w tej sprawie negocjacje.Na początku kwietnia Komisja przekazała Orlenowi formalne zastrzeżenia. Po nich nastąpiły intensywne rozmowy, w tym wysłuchanie przedstawicieli polskiej spółki przez KE, a następnie złożenie przez nich 4 maja pakietu środków zaradczych.Ostatni zestaw propozycji dotyczący fuzji został przesłany do Brukseli 25 maja. Jednak dzień później Komisja Europejska poinformowała o wydłużeniu czasu na podjęcie decyzji w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem do 22 lipca.Jak wynika ze źródeł zbliżonych do toczących się negocjacji, do których dotarła redakcja WNP.PL , lista ustępstw, na które zdecydował się Orlen, by przejąć Lotos była długa.