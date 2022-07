Akcjonariusze Lotosu zgodzili się na przejęcie przez Orlen. Są wyniki głosowania

Orlen odniósł sukces na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Lotosu, podczas którego praktycznie jednomyślnie została przyjęta uchwała dotycząca zgody na połączenie obu spółek. To przedostatni, brakujący element, by dopiąć tę trwającą ponad cztery lata transakcję przejęcia Lotosu przez Orlen.

Akcjonariusze Grupy Lotos przyjęli w środę (20 lipca) wszystkie projekty uchwał, przedstawione na NWZ, co oznacza finalną zgodę na połączenie z PKN Orlen. “Za” głosowało 99,9 proc. kapitału obecnego na walnym zgromadzeniu. Wymagana większość wynosiła 80 proc.

To przedostatni, brakujący element, by dopiąć fuzję obu koncernów. Niezbędna jest jeszcze zgoda akcjonariuszy Orlenu, którzy o połączeniu decydować będą jutro, na walnym 21 lipca.

Zaprotokołowano jedynie dwa głosy sprzeciwu od indywidualnych akcjonariuszy. Jednym z nich był Jan Trzciński, prezes fundacji "To, co najważniejsze", współtwórca projektu "Pokażmy siłę inwestorów Energa", zaangażowany w batalię mniejszościowych akcjonariuszy Energii przeciwko Grupie Orlen.

- To historyczne walne zgromadzenie, gdy uchwała połączeniowa jest podejmowana w zasadzie jednomyślnie - tak podsumował wyniki głosowania akcjonariuszy podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Lotos, Radosław Kwaśnicki, partner w kancelarii RKKW, przewodniczący tego walnego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lotosu 19 lipca głosowało nad ostateczną zgodą dla połączenia z grupą Orlen. Za było 150 784 838 głosów z 152 476 991 akcji, co stanowi prawie 99 proc. kapitału obecnego na walnym zgromadzeniu.

Przeciw było zaledwie 706 659 głosów. Wstrzymało się 985 494 głosów.

Głosy sprzeciwu wobec fuzji Orlenu i Lotosu

Podczas posiedzenia nie zabrakło jednak akcjonariuszy, którzy postanowili głośno wyrazić protest przeciwko przyjmowanym uchwałom. Od początku posiedzenia swój sprzeciw wyrażał Jan Trzciński, , prezes fundacji "To, co najważniejsze", współtwórca projektu "Pokażmy siłę inwestorów Energa", zaangażowany w batalię mniejszościowych akcjonariuszy Energii przeciwko Grupie Orlen.

Po ogłoszeniu wyników głosowania finalnie dwóch akcjonariuszy zdecydowało się na oficjalne zgłoszenie sprzeciwu wobec wyników głosowania, co zostało zaprotokołowane.

Do wyników głosowania akcjonariuszy Lotosu odniósł się natychmiast prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. - To mocne potwierdzenie, że obraliśmy właściwy kierunek dalszego rozwoju gdańskiej rafinerii - napisał w komentarzu w serwisie społecznościowym.

Blisko 99% akcjonariuszy @GrupaLOTOS biorących udział w NWZ opowiedziało się za połączeniem z @PKN_ORLEN i budową silnego, regionalnego koncernu multienergetycznego. To mocne potwierdzenie, że obraliśmy właściwy kierunek dalszego rozwoju gdańskiej rafinerii — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) July 20, 2022

Wynik do przewidzenia

Jak informował portal WNP.PL, Skarb Państwa, który prowadzi projekt fuzji, nie miał podczas walnego wymaganej większości głosów. Dlatego niezbędna była zgoda mniejszościowych akcjonariuszy koncernu.

O ile wynik głosowania funduszy PZU, Pekao czy PKO BP, w których udziały ma Skarb Państwa, był łatwy do przewidzenia, pytanie pozostawało, jak zachowają się pozostali mniejszościowi akcjonariusze Lotosu. Do największych należą fundusze z grupy Nationale-Nederlanden oraz Aviva, a także norweski, państwowy bank Norges Bank.

Dla nich najważniejszą kwestią był parytet wymiany akcji, określający, ile po połączeniu dostaną papierów Orlenu. Zgodnie z głosowanym na walnym parytetem wymiany akcji akcjonariusze Lotosu za każdy papier tej spółki otrzymają 1,075 nowych akcji Orlenu.

Lotos wyceniony za nisko

Analitycy zwracali uwagę, że taka propozycja jest za niska przy obecnej wycenie Lotosu.

- Z perspektywy naszej wyceny proponowany parytet (1,075 akcji Orlenu za 1 akcję Lotosu) nie oddaje wartości fundamentalnej Lotosu. Opierając się na naszych wycenach biznesów Orlenu i Lotosu (przed fuzją) szacujemy, że ten parytet powinien wynieść 1,3 akcji Orlenu za jedną akcję Lotosu - mówiła WNP.PL Beata Szparaga-Waśniewska, analityczka Ipopema Securities.

Oznacza to, że dla mniejszościowych akcjonariuszy Lotosu fuzja na zaproponowanych przez Orlen zasadach wymiany akcji, nie jest do końca atrakcyjna. Analityczka Ipopemy zwracała uwagę w rozmowie z nami, że wciąż nie ujawniono żadnych szczegółów spodziewanych synergii, które w ocenie przedstawicieli Orlenu mają kompensować wpływ środków zaradczych, czyli sprzedaży części aktywów Lotosu i Orlenu.

- W naszych kalkulacjach nie zakładamy żadnych synergii, gdyż Orlen nie ujawnił szczegółów swoich założeń w tym obszarze, a jednocześnie środki zaradcze będą miały negatywny wpływ na wyniki połączonego podmiotu. Trzeba też brać pod uwagę podpisane porozumienia ze związkami zawodowymi Grupy Lotos, które zakładają wypłatę jednorazowych świadczeń dla części załogi oraz długie gwarancje zatrudnienia. Natomiast jeśli chodzi o wpływ środków zaradczych na wartość połączonego podmiotu, to szacujemy, że będzie to utrata wartości na poziomie 6 zł na akcję Orlenu. Gdyby Orlen miał skompensować mniejszościowym akcjonariuszom Lotosu utratę wartości z tego tytułu, że tanio sprzedaje niektóre aktywa Lotosu, to tak naprawdę parytet wymiany akcji powinien być ustalony na poziomie 1,4 akcji Orlenu za jedną akcję Lotosu - wyliczyła analityczka.

O podkreślane przez przedstawicieli Orlenu synergie pytali także podczas walnego zgromadzenia Lotosu akcjonariusze. Dociekali, jak będą mierzone. Reprezentujący zarządu Grupy Lotos wiceprezes Krzysztof Nowicki zapewnił jedynie, że do pomiaru efektów synergii we wszystkich obszarach biznesowych zastosowane zostaną możliwie najkorzystniejsze i odpowiedzialne praktyki.

- Połączona spółka zamierza przy tym korzystać ze wsparcia międzynarodowych, renomowanych podmiotów - odpowiedział Krzysztof Nowicki.

Akcjonariusze mniejszościowi za fuzją Orlenu i Lotosu

Dlaczego zatem mniejszościowi akcjonariusze zagłosowali za połączeniem na takich warunkach? Jak tłumaczyła WNP.PL Beata Szparaga-Waśniewska, co prawda ciężko mówić o korzyściach dla mniejszościowych akcjonariuszy Lotosu, płynących z tej transakcji. Jednak to nie przekłada się wprost na to, jak będą oni głosować na WZA.

- Nie zakładamy, że połączenie wygeneruje wartość dodaną dla akcjonariuszy Lotosu. Jednak fundusze, które mają w portfelu zarówno Orlen jak i Lotos prawdopodobnie patrzą na swój portfel całościowo i z tego powodu niektóre z nich decydują się głosować za proponowanym planem połączenia – dodaje Beata Szparaga-Waśniewska.

Dlatego podczas środowego walnego Lotosu niespodzianki nie było. To przedostatni, brakujący element, by Orlen mógł dopiąć fuzję z Lotosem. Niezbędna jest jeszcze analogiczna do Lotosu zgoda akcjonariuszy płockiego koncernu. Oni o połączeniu decydować będą jutro, na walnym 21 lipca.

Przewidywania odnośnie wyniku głosowania są również jednoznaczne i wszystko wskazuje na to, że akcjonariusze przegłosują proponowany parytet i dadzą ostateczną zgodę na przejęcie Lotosu przez Orlen.