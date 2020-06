Alior Bank kupił Ruch za złotówkę

Spółka w 100 proc. zależna od Alior Banku 3 czerwca 2020 r. podpisała ze spółką Lurena Investments umowę kupna 108.824.007 akcji spółki Ruch stanowiących łącznie 100 proc. kapitału zakładowego. Wartość transakcji wyniosła 1,00 złoty. Docelowo Ruch ma trafić w ręce PKN Orlen.

W związku z przejęciem @ruch_sa planujemy otwarcie punktów sprzedaży detalicznej i gastronomii w lokalizacjach poza stacjami paliw. Pozwoli nam to na dalszy rozwój segmentu detalicznego i silniejszą dywersyfikację jego przychodów — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) June 2, 2020

Restrukturyzacja Ruchu

Jak tłumaczy, w związku z przejęciem Ruchu Orlen planuje otwarcie punktów sprzedaży detalicznej i gastronomii w lokalizacjach poza stacjami paliw.- Pozwoli nam to na dalszy rozwój segmentu detalicznego i silniejszą dywersyfikację jego przychodów - zaznacza Daniel Obajtek.Częścią umowy inwestycyjnej jest plan restrukturyzacji Ruchu, który opiera się na dwóch kluczowych założeniach: rozwoju spółki w kierunku nowoczesnej sprzedaży FMCG oraz rozwoju usług kurierskich, przy optymalizacji dotychczasowej działalności.Zgodnie ze strategią, PKN Orlen planuje otwarcie punktów sprzedaży detalicznej i gastronomii w lokalizacjach poza stacjami paliw, co stanowi platformę do generowania synergii z Ruchem. Przyniesie to korzyści w postaci poszerzenia bazy klientów, zapewnienia szerszej oferty i dostępności oraz synergii zakupów towarów i usług.- Zakładana strategia wpisuje się w trendy rozwoju sprzedaży detalicznej w Europie Środowo-Wschodniej. Na tym rynku widoczna jest stabilizacja wzrostu konsumpcji paliw, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencji w jakości obsługi, asortymencie, usługach oraz poprawie standardów operacyjnych. Analizy rynkowe przeprowadzone przez PKN Orlen wskazały na potencjał rozwoju formatu poza stacjami paliw z wykorzystaniem aktywów spółki Ruch - tłumaczy PKN Orlen.