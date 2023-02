Amerykanie mają plan, jak obniżyć notowania ropy naftowej

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku zniżkują w reakcji na amerykańskie plany sprzedaży większej ilości surowca ze strategicznych rezerw ropy USA - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na III kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 79,39 USD, niżej o 0,84 proc.

Ropa Brent na ICE w dostawach na IV wyceniana jest po 86,14 USD za baryłkę, niżej o 0,54 proc.

Administracja prezydenta USA Joe Bidena planuje sprzedać więcej ropy naftowej ze Strategicznej Rezerwy Ropy (SPR) - podają anonimowe źródła zbliżone do sprawy.

Sprzedaż ropy z dwóch magazynów SPR ma wynieść 26 mln baryłek. Sprzedaż taka jest zgodna z mandatem budżetowym USA uchwalonym w 2015 r. - poinformował rzecznik Departamentu Energii (DoE).

W 2022 r. urzędnicy amerykańskiej administracji postanowili wykorzystać z amerykańskich SPR 180 mln baryłek ropy, aby złagodzić problemy z zaopatrzeniem w surowiec po rosyjskiej agresji w II 2022 r. na Ukrainę., co zaburzyło światowe rynki paliw i spowodowało wzrost notowań ropy mocno powyżej 100 USD za baryłkę.

"Ceny ropy na rynkach zniżkują po informacjach o planie sprzedaży surowca z SPR przez Stany Zjednoczone, ale ta sprawa raczej pozostaje na peryferiach rynków" - mówi Vandana Hari, współzałożycielka firmy Vanda Insights.

"To, co teraz jest ważne, to ostrożny optymizm co do gospodarek USA i Europy, stopniowy wzrost popytu w Chinach i nadchodzący spadek produkcji ropy w Rosji o 500 tys. baryłek dziennie" - wylicza.

Według opinii ministra energii Zjednoczonych Emiratów Arabskich światowe rynki ropy pozostają na razie zrównoważone - po rosyjskim planie ograniczenia wydobycia ropy o pół mln baryłek dziennie, a producenci z OPEC+ nie muszą interweniować na rynkach.

"Nie widzę wymogu spotkania w tej sprawie" - powiedział Suhai Al Mazrouei, szef resortu energii ZEA.

Rosja planuje ciąć wydobycie ropy o 500 tys. baryłek dziennie w marcu. W ten sposób chce się "zemścić" za zachodnie sankcje energetyczne dotyczącej jej ropy i paliw gotowych.

Teraz ważny dla rynków będzie też wtorkowy miesięczny raport krajów OPEC, który da traderom świeży wgląd w opinie krajów kartelu dotyczące popytu ii podaży ropy w 2023 r.