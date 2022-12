Amerykański gigant naftowy zwiększa nakłady na inwestycje i skup własnych akcji

Amerykański koncern naftowy Exxon Mobil przekazał, że zwiększa do 2024 roku nakłady na skup akcji własnych z 30 do 50 miliardów dolarów. Jednocześnie będzie inwestował w nowe projekty około 25 miliardów dolarów.

Kapitalizacja amerykańskiego koncernu paliwowo-energetycznego Exxon Mobil od początku 2022 roku wzrosła o 70 procent i przekroczyła granicę 160 miliardów dolarów. Dzieje się tak za sprawą dużego zapotrzebowania na gaz ziemny i ropę naftową oraz znacząco wyższych cen tych surowców. Koncern osiąga obecnie rekordowe w historii wyniki finansowe, czego najlepszym dowodem jest fakt, że trzecim kwartale 2022 roku zysk netto przekroczył 37,6 miliarda dolarów.

Działając na rzecz akcjonariuszy spółka ogłosiła zwiększenie programu skupu akcji własnych z 30 do 50 miliardów dolarów w okresie do 2024 roku. Dodatkowo zaplanowano wypłatę kolejnej zaliczki na poczet dywidendy z zysków za 2022 rok.

Z opublikowanego komunikatu wynika, że w okresie do 2027 roku na inwestycje przeznaczanych będzie od 20 do 25 miliardów dolarów rocznie. Z czego na produkcję energii ze złóż odnawialnych około 3,4 miliarda dolarów, a reszta to będą klasyczne projekty naftowe i gazowe.

Najwięcej środków trafi na poszukiwania i utrzymanie poziomu wydobycia ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, Gujanie i Brazylii oraz gazu ziemnego w Katarze. W ciągu najbliższych miesięcy poniesione nakłady pozwolą utrzymać dzienne wydobycie na poziomie 3,7 miliona baryłek ekwiwalentu ropy. Niebawem zaś wzrośnie o kolejnych 500 tysięcy baryłek - do 4,2 miliona baryłek dziennie.

Nowe projekty mają wypełnić lukę po sprzedaży udziałów w rosyjskim złożu Sachalin-1 i sprzedaży części aktywów w Kanadzie i w Zatoce Meksykańskiej.