Amerykański gigant paliwowy za 4,9 mld dolarów przejął specjalistyczną firmę

Największa amerykańska firma naftowo-gazowa Exxon Mobil porozumiała się z akcjonariuszami Denbury, firmy świadczącej usługi związane z polami naftowymi. Wartość transakcji to około 4,9 miliarda dolarów.

Jak podano we wspólnym komunikacie prasowym spółek, transakcja zostanie w całości opłacona akcjami. Exxon zapłaci 89,45 dol. za akcję Denbury, co oznacza, że ​​akcjonariusze otrzymają 0,84 akcji giganta paliwowego za akcję. Premia do ceny na zamknięciu w środę (12 lipca) wyniesie tylko minimalne 1,9 proc.

Denbury specjalizuje się w rozwoju technologii wychwytywania, składowania i utylizacji CO2 oraz technologii poprawiających efektywność wydobycia ropy.

I właśnie zdaniem ekspertów ta ostatnia specjalizacja była szczególnie cenna dla Exxon. Pozwala bowiem zoptymalizować koszty produkcji.

Wywodzący się jeszcze ze Standard Oil Exxon to największy amerykański producent ropy naftowej. Firma w ubiegłym roku zarobiła „na czysto” 55 mld dol.